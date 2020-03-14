Türkiye'de vaka sayısı beşe yükseldi (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 10:16
Bakan Koca, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca konuşmasında "İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı.
ABD'de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor.
4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim. Yayın temasla kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Unutmayalım ki corona virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.
Senegal'de 6 kişide daha yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı" dedi.
Twitter hesabı üzerinden ülkeyi virüs salgınını ciddiye almaya ve dikkatli davranmaya davete den Sall, "Tetikte olmalı ve corona virüsü ciddiye almalıyız. Afrikalı meslektaşlarımı birlikte hareket etmeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu.
Senegal'de toplam 10 vakanın 2'sinin iyileştiği, 8'inin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, Afrika kıtasında ise son olarak Gabon, Gana, Fildişi Sahili’nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam 135 corona virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.
İspanya'da ölü sayısında yüzde yüze yakın bir artış meydana geldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle ölü sayısının 47'den 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 968'e yükseldi.
Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.
Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, corona virüs önlemleri kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden
gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun
etkilenen ülkelerden gelen uçuşlar askıya alındı.
Arjantin'de Covid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.
Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.
Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.
Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.
Çin’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.
Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Söz konusu ölümlerin 6’sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147’ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.
Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88’e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 131’e çıktı.
Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Wuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter’daki hesabından ABD’yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan’a getirmekle itham etmişti.
Sözcü Cao, "(Covid-19) salgınını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.
Covid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
İran'da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Covid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.
Polonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 47 vakanın bildirildiği Polonya'da virüs kaynaklı ilk ölümün Poznan kentinde meydana geldiğini açıkladı.
Azerbaycan'da ise virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği doğlandı.
Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti.
İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.
Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.
Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.
Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.
"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.
Tedros, "Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.