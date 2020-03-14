Türkiye'de vaka sayısı beşe yükseldi (Corona virüste son durum)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. "Türkiye'deki ikinci corona virüs vakası" açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, vakayı, "İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresinden" ifadesiyle duyurdu. KKTC'de corona virüsle mücadele de yeni bir önlem olarak 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı. Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi. Avrupa'da Corona virüs bilançosu da artıyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükselirken İspanya'da da bir günde en yüksek olüm sayısı bildirildi. Ülkede corona virüsten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi. İngiltere'de can kaybı 10'a çıktı. Çekya'da olağanüstü hal ilan edildi. Fransa, Portekiz ve Belçika'da okullar tatil edildi. Afrika ülkesi Gabon'da ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Senegal'de 6 kişide daha yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı" dedi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 10:16

Fahrettin Koca: Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca konuşmasında "İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı. 

ABD'de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor. 

4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim. Yayın temasla kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Unutmayalım ki corona virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

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İTALYA'DA 1016 ÖLÜM

İtalya'da yeni tip Corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 1016'ya yükseldi.

"MERKEZ OLMAMALI" DENİLEN AFRİKA'DA SON DURUM  

Senegal'de 6 kişide daha yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı" dedi.

Twitter hesabı üzerinden ülkeyi virüs salgınını ciddiye almaya ve dikkatli davranmaya davete den Sall, "Tetikte olmalı ve corona virüsü ciddiye almalıyız. Afrikalı meslektaşlarımı birlikte hareket etmeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

Senegal'de toplam 10 vakanın 2'sinin iyileştiği, 8'inin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, Afrika kıtasında ise son olarak Gabon, Gana, Fildişi Sahili’nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam 135 corona virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

İSPANYA'DA ÖLÜMCÜL GÜN

İspanya'da  ölü sayısında yüzde yüze yakın bir artış meydana geldi. 

İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle ölü sayısının 47'den 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 968'e yükseldi. 

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Covid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.

Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

FRANSA, BELÇİKA PORTEKİZ'DE OKULLAR TATİL

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, ""Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacak." ifadelerini kullanan Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi. Okullarla ilgili bir tatil haberi de Belçika'dan geldi. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu. Portekiz hükümeti de, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem olarak tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

ÇEKYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkede artan corona virüs vakalarına önlem olarak 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Çekya'da şu ana kadar 94 vaka bildirildi. Corona virüsten nedeniyle ölüm bildirilmedi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 2 BİNİ AŞTI

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da vaka sayısı 2078'e yükseldi. Ülkede daha önce corona virüs kaynaklı üç ölüm bildirilmişti.

ARJANTİN UÇUŞLARI DURDURDU 

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, corona virüs önlemleri kapsamında, 30 gün boyunca virüsten yoğun etkilenen ülkelerden
gelen uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve İran gibi virüsten yoğun
etkilenen ülkelerden gelen uçuşlar askıya alındı.

Arjantin'de Covid-19 nedeniyle 1 kişi öldü, vaka sayısı ise 31 olarak kayıtlara geçti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 62'YE YÜKSELDİ

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. 

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.  Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.

Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.

Çin’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.

Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 6’sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147’ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.

Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88’e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 131’e çıktı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMASI

Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Wuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter’daki hesabından ABD’yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan’a getirmekle itham etmişti.

Sözcü Cao, "(Covid-19) salgınını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.

Covid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 429'A YÜKSELDİ

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI İYİLEŞTİ

İran'da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı.

3 BUÇUK MİLYON KİŞİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 4 eyalette son iki günde yaklaşık 3,5 milyon kişiye sağlık taraması yapıldığını söyledi. Salgının en çok görüldüğü Kum ve Gilan eyaletlerinin aralarında olduğu toplam 4 eyalette şüpheli görülen 1200 kişinin detaylı sağlık taramasından geçirildiğini ve bunların arasından yalnızca 270 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Nemeki, "Enfekte olmuş kişilerle temas kuran 2 bin 700 kişi de gözetim altına alındı." bilgisini verdi.

Ülke genelinde Covid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar sayısının da 50'ye yükseltildiğini aktaran Nemeki, gelecek haftaya kadar 20 laboratuvarın daha hizmete açılacağını belirtti.

AZERBAYCAN, AVUSTURYA VE POLONYA'DA  İLK ÖLÜMLER

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Covid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 47 vakanın bildirildiği Polonya'da virüs kaynaklı ilk ölümün  Poznan kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Azerbaycan'da ise virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği doğlandı.

SALGIN HAZİRAN'DA BİTECEK

SARS'ı keşfeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Cong Nanşan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Cong, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

SALGININ ZİRVE DÖNEMİ GEÇTİ

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü Mi Fıng da şu an itibarıyla Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti. "Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı.
Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.

YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM

Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. 

İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. 

KÜBA'DA İLK VAKALAR

Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

CEZAYİR'DE İLK ÖLÜM

Cezayir'de de yeni tip corona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Yaz Oyunları'nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümetimizin tavrında bir değişiklik yoktur" dedi.
Tokyo Valisi Yuriko Koike de küresel salgın değerlendirmesinin Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edileceği endişesine yol açtığına dikkati çekerek, "Farklı kişilerden farklı yorumlar duyuyoruz fakat bugüne dek yaptığımız onca hazırlık ve Japon halkının beklentisi hesaplandığında bir iptal veya erteleme düşünülemez." ifadesini kullandı.
Japonya'da şu ana dek 696'sı, 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1335 vaka görüldü, 7'si gemide, 16'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'YE SEYAHATLAR 30 GÜN ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti. 

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TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

DSÖ CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında  tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros, "Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı.  Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.

PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR? 

DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.

HOLLANDA'DA VE İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

Hollanda Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 503'e çıktığını bildirdi. İngiltere'den yapılan açıklamada ise ülkede tespit edilen vaka sayısının 456'ya çıktığı duyuruldu.

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