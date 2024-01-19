Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında
Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını saat 00.49'da gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın “İstikbal göklerdedir” sözüyle başladığı uzay seyahati dünya basınında yer aldı.
Dünyanın önde gelen uluslararası haber ajansları, "Türkiye'nin ilk astronotu Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı." sözleriyle Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğunu duyurdu.