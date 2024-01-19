Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında

CNN'DEN İLK TÜRK ASTRONOT VURGUSU

Haberi duyururken ABD merkezli haber televizyon kanalı CNN, “SpaceX, Avrupa özel uzay misyonuyla ilk Türk astronotu gönderdi.” ifadelerini kullandı.

NBC haber kanalı ise Gezeravcı’yı ve uzay misyonunu, “Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar en son ticari uçuşla uzay istasyonuna gönderildi. Astronotların Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşması bekleniyor ve iki haftayı yörüngedeki istasyonda geçirecekler.” ifadeleriyle duyurdu.