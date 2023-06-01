Tutankamon 3 bin yıl sonra geri döndü: Altın maske ile gömülen Firavun'un şaşırtan yüzü

Tutankamon'ın mezarı, 1922 yılında Howard Carter tarafından Keops Piramidi yakınlarında bulundu. Mezarın içinde birçok değerli eşya, heykeller ve altın kaplı tabutlar bulunmuştur. Mezar hazineleri arasında Tutankamon'ın ünlü altın maskesi de bulunmaktadır.

Tutankamon'ın erken ölümü hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı teorilere göre genç yaşta ölümü, kraliyet ailesindeki çeşitli sorunlara ve olası bir kaza sonucu gelişen enfeksiyona bağlanabilir.

Tutankamon'ın mezarının keşfi, Eski Mısır dönemi hakkında çok değerli bilgiler sağlamış ve arkeologlar için büyük bir keşif olmuştur. Ayrıca, Tutankamon'un mezar hazineleri bugün Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenmektedir ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.