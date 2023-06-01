Tutankamon 3 bin yıl sonra geri döndü: Altın maske ile gömülen Firavun'un şaşırtan yüzü

Mısır Firavunu Tutankamon, bilim insanlarının yüzünü yeniden inşa etmesiyle 3 bin yıl sonra geri döndü.
Çalışma, bir hükümdardan çok “genç bir öğrenciye” benzeyen Firavun’un yüzünü tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.
Tutankamon’un yüz hatları Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından mumyalanmış kafatasının dijital bir modeli kullanılarak oluşturuldu.
Yeniden yapılandırma, üç bin yıldan daha uzun bir süre önce öldüğünde henüz ergenlik çağında olan bir firavunun genç ve “narin” yüzünü ortaya koydu.
İtalyan Anatomi ve Embriyoloji Dergisi'nde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes, “Bana narin bir yüze sahip genç bir adam gibi görünüyor. Ona baktığımızda sorumluluklarla dolu bir politikacıdan çok genç bir öğrenci görüyoruz, bu da tarihi figürü daha da ilginç kılıyor.” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, hayatını kaybettiğinde henüz 19 yaşında olan Tutankamon’un mezarı, Kasım 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından Mısır'ın Krallar Vadisi'nde onlarca hazineyle birlikte keşfedildi. Dört odadan oluşan mezar, aralarında göktaşından yapılmış bir hançerin de bulunduğu 5 bin fazla kraliyet hazinesi ile doluydu.
Tutankamon, Eski Mısır'ın 18. Hanedanlığı döneminde hüküm süren firavunlardan biridir. Doğum adı Tutankhaton'dur, ancak tahta çıkmasıyla birlikte adını Tutankamon olarak değiştirmiştir. Mısır tarihinde önemli bir figür olmasının nedeni, mezarının keşfedilmesiyle birlikte neredeyse tamamen korunmuş halde bulunan zengin mezar hazineleridir.
Tutankamon, M.Ö. 1332-1323 yılları arasında hüküm sürmüştür. Henüz 9 yaşındayken tahta çıkmıştır ve ölümüne kadar yaklaşık 10 yıl boyunca hükümdarlık yaptı. Babası olan IV. Amenhotep, dini reformlar yapmış ve çoktanrıcılıktan tek tanrılı din olan Aton inancına geçti. Ancak Tutankamon tahta çıkınca Eski Mısır'nın eski dini geleneklerine geri dönüş yaptı.
Tutankamon'ın mezarı, 1922 yılında Howard Carter tarafından Keops Piramidi yakınlarında bulundu. Mezarın içinde birçok değerli eşya, heykeller ve altın kaplı tabutlar bulunmuştur. Mezar hazineleri arasında Tutankamon'ın ünlü altın maskesi de bulunmaktadır.
Tutankamon'ın erken ölümü hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı teorilere göre genç yaşta ölümü, kraliyet ailesindeki çeşitli sorunlara ve olası bir kaza sonucu gelişen enfeksiyona bağlanabilir.
Tutankamon'ın mezarının keşfi, Eski Mısır dönemi hakkında çok değerli bilgiler sağlamış ve arkeologlar için büyük bir keşif olmuştur. Ayrıca, Tutankamon'un mezar hazineleri bugün Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenmektedir ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.