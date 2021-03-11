Üçlü Fukuşima felaketinin 10’ncu yılı: Yaralar hızla sarılıyor

NÜKLEER SANTRALDE HİDROJEN PATLAMALARI OLDU

Depremden sonra, 17 metre yüksekliğindeki tsunami dalgaları Daiichi nükleer santralini tesisine çarptı, santralin güç kaynağını ve soğutma sistemlerini tahrip etti. Tesisteki 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde erimelere neden oldu.

Dalgalar sebebiyle santraldeki hasar görmeyen dördüncü bir reaktör, üç erimiş reaktörden ikisiyle birlikte hidrojen patlamaları geçirdi, büyük radyasyon yaydı ve bölgede uzun süreli kirlenmeye neden oldu.

Santralin operatörü Tokyo Electric Power Co., tsunaminin tahmin edilemeyeceğini söylerken hükümet ve bağımsız soruşturma şirketleri raporlar neticesinde tesisteki felaketi, insan tarafından gerçekleşen güvenlik ihmali, gevşek gözetim sonucu olarak nitelendirdi.