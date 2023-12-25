Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor

Pazar akşamı yayınlanan Noel mesajında ​​Zelenski, artık tüm Ukraynalıların bir arada olduğunu söyledi.

Zelenski mesajda, "Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Aynı tarihte, büyük bir aile olarak, tek ulus olarak, tek yürek bir ülke olarak." ifadelerini kullandı.