Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor

Ukrayna geleneksel olarak Rusya'nın da kullandığı ve Noel'in 7 Ocak'a denk geldiği Jülyen takvimini kullanıyor. Ülke Rusya'dan bir adım daha uzaklaşarak, artık Noel'i günlük yaşamda kullandığı Batı takvimine göre kutlayacak. Ukraynalı Ortodoks Hıristiyanların çoğu bu yıl ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutlamaya hazırlanıyor.

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Temmuz ayında değiştirdiği yasa ile Ukraynalıların Ocak ayında Noel kutlamasına neden olan "Rus mirasını" terk etmelerinin önünü açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 2

Pazar akşamı yayınlanan Noel mesajında ​​Zelenski, artık tüm Ukraynalıların bir arada olduğunu söyledi.

Zelenski mesajda, "Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Aynı tarihte, büyük bir aile olarak, tek ulus olarak, tek yürek bir ülke olarak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 3

Yeni kurulan bağımsız bir kilise olan ve ilk ayinini 2019 yılında gerçekleştiren Ukrayna Ortodoks Kilisesi de Noel tarihini 25 Aralık olarak değiştirdi.

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 4

Kilise Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği destek nedeniyle Rus Ortodoks kilisesinden resmen ayrıldı.

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 5

Savaştan çok az zarar gören batıdaki Lviv kentinde, geleneksel kıyafetler giymiş çocuklar sokaklarda ilahiler söyledi ve şenlik alaylarına katıldı.

Pazar günü insanlar ülke çapında dua etti ve mum yaktı.

Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 6
Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor - 7
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