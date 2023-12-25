Ukrayna bu sene ilk defa 25 Aralık'ta Noel kutluyor
Ukrayna geleneksel olarak Rusya'nın da kullandığı ve Noel'in 7 Ocak'a denk geldiği Jülyen takvimini kullanıyor. Ülke Rusya'dan bir adım daha uzaklaşarak, artık Noel'i günlük yaşamda kullandığı Batı takvimine göre kutlayacak. Ukraynalı Ortodoks Hıristiyanların çoğu bu yıl ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutlamaya hazırlanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Temmuz ayında değiştirdiği yasa ile Ukraynalıların Ocak ayında Noel kutlamasına neden olan "Rus mirasını" terk etmelerinin önünü açtı.