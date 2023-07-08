Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Zelenski, "Barış için sarsılmaz desteğiniz ve dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız ve savaş nedeniyle acı çeken Ukraynalı kadın ve erkeklere kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenski, Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.