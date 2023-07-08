Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Zelenski, "Barış için sarsılmaz desteğiniz ve dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız ve savaş nedeniyle acı çeken Ukraynalı kadın ve erkeklere kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenski, Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 2

Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından karşılandı. Bartholomeos ve Zelenski, Aya Yorgi Rum Kilisesi'ne geçerek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kurbanlarını için düzenlenen anma törenine katılıp dua etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 3

Daha sonra Fener Rum Patrikhanesi’ne geçen Bartholomeos ve Zelenski burada basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 4

Patrik Bartholomeos, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Türkiye'ye ve Fener Rum Patrikhanesi'ne yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 5

"BARIŞIN BİR AN ÖNCE SAĞLANMASINI TEMENNİ ETTİK"

Görüşmede Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını anlatan Bartholomeos, barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 6

Bartholomeos, savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için her zaman dua ettiklerini söyleyerek, "Özellikle Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik. Bunun için de dua ediyoruz. Rusya hükümetinden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, annelerinin, babalarının yanına dönsün." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 7

Fener Rum Patriği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Burada Türk vatandaşı olarak, Patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 8

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için her türlü desteği vereceğine ilişkin açıklamasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 9

"BARIŞ İÇİN SARSILMAZ DESTEĞİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zelenski de Bartholomeos ile barış formülünün uygulanması ve Rusya'daki Ukraynalı çocukların Ukrayna'daki akrabalarının yanına geri gönderilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 10

Zelenski, "Barış için sarsılmaz desteğiniz ve dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız ve savaş nedeniyle acı çeken Ukraynalı kadın ve erkeklere kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 11

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir başka paylaşımında ise Ukrayna ve Ukrayna halkına verdiği manevi destek, ülkesine barış gelmesi için yaptığı dualar dolayısıyla Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 12

Ziyarette Zelenski'ye Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da eşlik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 14
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti - 15
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