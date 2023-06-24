Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var?

Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre Ukrayna'daki Wagner paralı askerlerinin yüzde 80'i eski mahkum. Paralı askerler Rusya'da yasak olsa da Wagner, 2022'de şirket olarak kayıt altına alındı ve Saint Petersburg kentinde merkez açtı. Rus kentlerinden billboardlara verdiği ilanlarla açık açık üye toplamaya da başladı. Rus medyası Wagner'i vatansever bir orgazinazyon olarak niteler hale geldi.