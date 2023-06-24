Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var?

Rusya Savunma Bakanlığı'yla karşı karşıya gelen ve dünyanın gündemine oturan Wagner paralı asker grubunun ismi ilk olarak 2014'te duyulmaya başlandı. Grup Rusya'nın 2022 şubatında başlayan Ukrayna işgalindeyse kilit rol oynar hale geldi. Peki Wagner nasıl bir grup? Gerilim nasıl bu noktaya ulaştı?

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 1

Dünya son yıllarda Wagner ismini sık sık duyuyor. Hatta manşetlere bolca malzeme veriyor. Rus paralı asker grubu resmi adıyla PMC Wagner olarak tanınıyor. Grubun ismi ilk olarak 2014'te duyuldu. Wagner paralı askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna güçlerine karşı savaştığı konuşulmaya başlandı.

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Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 2

Wagner'in ilk operasyonunu 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakında gerçekleştirdiği söyleniyor. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmek için öne sürdüğü bahanelerin Wagner operasyonuyla oluşturulduğu yönünde iddialar var.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 3

O dönemde Wagner gizli bir organizasyondu. Çoğu Rus özel kuvvetlerinden emekli 5 bin savaşçısı vardı. Daha sonra zamanla büyümeye başladı. Rusya'nın 2022 şubatında başlayan Ukrayna işgalinde kilit rol oynar hale geldi. Hali hazırda Wagner'in Ukrayna'da 50 bin savaşçısı olduğu söyleniyor.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 4

Ukrayna işgali sırasında Rus ordusunun asker bulmakta zorlanmaya başlamasıyla Wagner  savaşcı sayısını hızla artırmak için harekete geçti.  Rus hapishanelerinden savaşçı toplanmaya başlandı. 6 ay Ukrayna'daki savaşa katılanların suçlarının afdedileceği vaadiyle çok sayıda kişi Wagner'in bünyesine katıldı.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 5

Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre Ukrayna'daki Wagner paralı askerlerinin yüzde 80'i eski mahkum. Paralı askerler Rusya'da yasak olsa da Wagner, 2022'de şirket olarak kayıt altına alındı ve Saint Petersburg kentinde merkez açtı. Rus kentlerinden billboardlara verdiği ilanlarla açık açık üye toplamaya da başladı. Rus medyası Wagner'i vatansever bir orgazinazyon olarak niteler hale geldi.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 6

Wagner grubu özellikle Ukrayna'nın Bahmut kentinin alınmasında kilit rol oynadı. Ukraynalı yetkililere göre, Wagner çatışmalar sırasında toplu olarak savaşçılarını açık alana sürdü. Bu nedenle ağır kayıplar verdi.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 7

Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'i, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile karşı karşıya getiren de Bahmut'taki çatışmalar oldu

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 8

Prigojin, Rus ordusunun bilinçli olarak Wagner'e mühimmat sağlamadığını savundu. Giderek artan gerilim Rusya Savunma Bakanlığı'nın paralı askerlerin bu ay sonuna kadar orduya dahil edilmesi kararı almasıyla doruk noktasına ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'i zayıflatmaya çalıştığı yorumları yapıldı. Prigojin, bu karara uymuyacaklarını duyurdu.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 9

İsmi çokça konuşulmaya başlanan Wagner sadece Ukrayna'da değil, Ortodoğu ve Afrika'da da faaliyetler yürütüyor. Suriye'de Beşar Esad rejimine, Libya'daysa halife Hafter'e destek veriyor.  Orta Afrika Cumhuriyetinde mücevher madenlerinin, Sudan'daysa altın madenlerinin korunmasında da görev alıyor.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 10

Batı Afrika ülkesi Mali'deyse hükümet, Wagner paralı askerlerini militanlarla savaşında kullanıyor. Prigojin'in bu operasyonlarla büyük bir kazanç elde ettiği söyleniyor.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 11

Şirketin mali gücünü Vladimir Putin ile bağlantılı Oligarklardan da aldığı belirtiliyor. Ancak bu iddiaların tamamı Rusya tarafından reddediliyor. Wagner içinde pek çok farklı etnik kökene, ideolojiye sahip asker var.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 12

Grubun üst düzey askeri yetkililerinden bazılarının vücutlarına yaptırdığı dövmeler Wagner'in içerisinde Neo-Nazi'lerin aktif bir rol oynadığı yönündeki algıyı doğrular nitelikte. Grubun adını, Hitlerin en sevdiği besteci olan Richard Wagner'den aldığına yönelik söylentiler de bulunuyor.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 13

Wagner grubunun ismi aynı zamanda kullandığı acımazsız yöntemlerle de özdeşleşmiş durumda. Wagner üyelerinin 2017'de Suriyeli bir rehineyi 2022'deyse Ukrayna'da ihanetle suçladıkları bir kişiyi balyozla öldürdükleri yönünde iddialar var.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? - 14

Alman istihbaratına göre Wagner Mart 2022'de Ukrayna işgali sırasında Buça'daki sivil katliamlarda da rol oynadı. Birleşmiş Milletler ve Fransa ise, Wagner üyelerini Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivillere cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor. Wagner yöneltilen bu suçlamalar nedeniyle batılı ülkelerin ambargo listesinde yer alıyor.

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