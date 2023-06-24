Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner ordusu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var?
Rusya Savunma Bakanlığı'yla karşı karşıya gelen ve dünyanın gündemine oturan Wagner paralı asker grubunun ismi ilk olarak 2014'te duyulmaya başlandı. Grup Rusya'nın 2022 şubatında başlayan Ukrayna işgalindeyse kilit rol oynar hale geldi. Peki Wagner nasıl bir grup? Gerilim nasıl bu noktaya ulaştı?
Dünya son yıllarda Wagner ismini sık sık duyuyor. Hatta manşetlere bolca malzeme veriyor. Rus paralı asker grubu resmi adıyla PMC Wagner olarak tanınıyor. Grubun ismi ilk olarak 2014'te duyuldu. Wagner paralı askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna güçlerine karşı savaştığı konuşulmaya başlandı.