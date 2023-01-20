Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı

Ukrayna'nın müttefikleri Kiev'e tank yardımı için Almanya'da buluşurken Rusya, başkentine olası bir saldırı için hazırlık yapmaya başladı. Uçakları ve gelen füzeleri engellemek için tasarlanan Pantsir füze sistemleri, Moskova şehir merkezindeki birkaç savunma ve idari binanın tepesine yerleştirildi.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 1

Sosyal medyaya yansıyan bu fotoğrafta, Moskova nehri kıyısındaki Savunma Bakanlığı görülüyor.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 2

8 katlı binanın çatısında Pantsir uçaksavar füze sistemi var. Bir başka videoda, bir eğitim binası görülüyor.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 3

Kremlin'e yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki binanın çatışına vinçle savunma sistemi konuşlandırıldı.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 4

PANTSİR FÜZE SİSTEMİ HAKKINDA

Pantsir, uçak ve füze saldırılarından korunmak için geliştirilmiş kısa ve orta menzilli bir sistem.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 5

Rus ordusu bu sistemin askeri ve ticari drone'lara karşı da kullanılabileceğini belirtiyor.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 6

Kamu binalarına yerleştirilen füze sistemlerinin Almanya'daki Ramstein üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısından bir gün önce sosyal medyaya yansıması dikkat çekti.

Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı - 7

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