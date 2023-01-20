Ukrayna müttefikleri ile toplantıdayken Rusya'dan füze saldırısı hazırlığı

Sosyal medyaya yansıyan bu fotoğrafta, Moskova nehri kıyısındaki Savunma Bakanlığı görülüyor.
8 katlı binanın çatısında Pantsir uçaksavar füze sistemi var. Bir başka videoda, bir eğitim binası görülüyor.
Kremlin'e yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki binanın çatışına vinçle savunma sistemi konuşlandırıldı.
Pantsir, uçak ve füze saldırılarından korunmak için geliştirilmiş kısa ve orta menzilli bir sistem.
Rus ordusu bu sistemin askeri ve ticari drone'lara karşı da kullanılabileceğini belirtiyor.
Kamu binalarına yerleştirilen füze sistemlerinin Almanya'daki Ramstein üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısından bir gün önce sosyal medyaya yansıması dikkat çekti.