Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi

Ukrayna baharda Rusya’ya yapacağı karşı saldırı için hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu. Muhtemelen ülkenin güneyde başlatılacak olan bu saldırı, savaşta çok önemli bir yere sahip olacak. Ancak, bu karşı saldırıya karşı hazırlanmak için bölgede altı ayı vardı.
ABD’li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde inşa edilen Rus savunmasının boyutlarını ortaya koydu. Fotoğraftalarda, tanksavar hendekleri, engeller, mayın tarlaları ve siperlerden oluşan katmanlar görüldü.
Bununla birlikte, Rus askerlerinin savunma hattı, Ukrayna kuvvetlerinin önümüzdeki haftalarda karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiği engebeli güney cephesinde yüzlerce kilometre boyunca devam ediyor. Uzmanlar, Ukrayna askerlerinin bu tür engelleri aşmasının kolay olmayacağını açıkladı.
Uygu görüntüleri, ayrıca Zaporizhzhya bölgesindeki Polohy kasabasının doğusunda geniş hendekler ve binlerce savunma mevzisi olduğunu gösterdi.
Reuters haber ajansının uydu görüntüleri analizinde, "Rusya'nın mevzileri en çok güneydoğu Zaporizhzhya bölgesindeki cephe hatlarının yakınında, doğuda ve Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'nın geri kalanına bağlayan dar arazi şeridi boyunca yoğunlaşmış durumda". denildi.
Diğer taraftan, Reuters'ın bildirdiğine göre, Rus savunması, Polohy yakınlarında 30 kilometre (boyunca uzanan tanksavar hendeklerinin yanı sıra Tokmak gibi önemli kasabaların etrafındaki ilave tahkimatları da içeriyor. Bu bölge, Ukrayna güçlerinin Melitopol şehrine doğru ilerlemeye ve güneydeki Rus güçlerini bölmeye çalışması durumunda kritik öneme sahip olacak.
Maxar'dan Stephen Wood ise tanksavar hendeklerin, güneydeki Kırım'dan Donetsk'in bazı bölgelerine kadar geniş bir alanda tekrarlandığını söyledi.
Öte yandan, Kırım'ın Rusya tarafından atanan başkanı Sergey Aksyonov bu ayın başlarında yaptığı açıklamada "silahlı kuvvetlerimiz modern ve derin bir savunma hattı inşa etti." demişti.