Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi

Ukrayna baharda Rusya’ya yapacağı karşı saldırı için hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu. Muhtemelen ülkenin güneyde başlatılacak olan bu saldırı, savaşta çok önemli bir yere sahip olacak. Ancak, bu karşı saldırıya karşı hazırlanmak için bölgede altı ayı vardı.