Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, bu bahar iki ülke arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi bekleniyor. İki ülke de yaptıkları hazırlıkları açıklarken, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki yüzlerce kilometrelik savunma hattı uydudan görüntülendi. Uzmanlar tanksavar hendekler, mayın tarları ve siperlerden oluşan bu hattın Ukrayna'daki çatışmaları yeni bir boyuta taşıyacağı görüşünde...

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 1

Ukrayna baharda Rusya’ya yapacağı karşı saldırı için hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu. Muhtemelen ülkenin güneyde başlatılacak olan bu saldırı, savaşta çok önemli bir yere sahip olacak. Ancak, bu karşı saldırıya karşı hazırlanmak için bölgede altı ayı vardı. 

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 2

ABD’li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde inşa edilen Rus savunmasının boyutlarını ortaya koydu. Fotoğraftalarda,  tanksavar hendekleri, engeller, mayın tarlaları ve siperlerden oluşan katmanlar görüldü.

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 3

YÜZLERCE KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Bununla birlikte, Rus askerlerinin savunma hattı, Ukrayna kuvvetlerinin önümüzdeki haftalarda karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiği engebeli güney cephesinde yüzlerce kilometre boyunca devam ediyor. Uzmanlar, Ukrayna askerlerinin  bu tür engelleri aşmasının kolay olmayacağını açıkladı. 

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 4

Uygu görüntüleri, ayrıca Zaporizhzhya bölgesindeki Polohy kasabasının doğusunda geniş hendekler ve binlerce savunma mevzisi olduğunu gösterdi. 

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 5

Reuters haber ajansının uydu görüntüleri analizinde, "Rusya'nın mevzileri en çok güneydoğu Zaporizhzhya bölgesindeki cephe hatlarının yakınında, doğuda ve Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'nın geri kalanına bağlayan dar arazi şeridi boyunca yoğunlaşmış durumda". denildi.

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 6

KRİTİK ÖNEME SAHİP KENTTE TANKSAVAR HENDEKLER

Diğer taraftan, Reuters'ın bildirdiğine göre,  Rus savunması, Polohy yakınlarında 30 kilometre (boyunca uzanan tanksavar hendeklerinin yanı sıra Tokmak gibi önemli kasabaların etrafındaki ilave tahkimatları da içeriyor. Bu bölge, Ukrayna güçlerinin Melitopol şehrine doğru ilerlemeye ve güneydeki Rus güçlerini bölmeye çalışması durumunda kritik öneme sahip olacak.

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 7

Maxar'dan Stephen Wood ise tanksavar hendeklerin, güneydeki Kırım'dan Donetsk'in bazı bölgelerine kadar geniş bir alanda tekrarlandığını söyledi.

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 8

Öte yandan, Kırım'ın Rusya tarafından atanan başkanı Sergey Aksyonov bu ayın başlarında yaptığı açıklamada "silahlı kuvvetlerimiz modern ve derin bir savunma hattı inşa etti." demişti.

Ukrayna- Rusya arasındaki çatışmalar bu bahar şiddetlenecek: Rusların hazırlığı uydudan görüntülendi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER