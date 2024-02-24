Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun

WAGNER LİDERİNİN İSYANI

Savaşın en ilginç olayı ise Putin'in Ukrayna'da cepheye sürdüğü paralı asker grubu Wagner'in liderinin isyanı oldu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeni Prigojin, 24 Haziran'da askerleriyle birlikte Moskova'ya yürüyüşe geçti.

Prigojin'in isyanı 24 saat sonra anlaşmayla sona erdi.

Ancak kendisi de dahil isyana katılanlar, iki ay sonra Moskova yakınlarında bir uçak kazasında öldü.