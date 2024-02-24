Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de, Avrupa tarihinin 1945'ten sonraki en büyük savaşını başlattı. Ukrayna Savaşı başladığında kimse yıllarla hesap edileceğini öngörememişti. Birkaç ay sürer denilen savaşta üçüncü yıla girilirken İki taraf da cephede ilerleme kaydedemiyor.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, birliklerini Ukrayna'ya sürmesinin üzerinden iki yıl geçti. İki yılda iki taraf da ağır kayıplar verdi. Ukrayna kentleri harabeye döndü.

Rusya Devlet Başkanı, uluslararası toplumdan dışlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 2

Savaşın başında Putin'in hedefi, Kiev'i kuşatıp hükümeti düşürmek, yerine Rusya'ya bağlı kukla bir hükümet kurmaktı.

Ukrayna ordusu, beklentileri aşan bir direniş gösterince hedefini küçültmek zorunda kaldı.

Savaşın ikinci ayı sona ermeden, Kiev'e 40 kilometre uzaklıkta durdurulan Rus birlikleri çekilmek zorunda kaldı.

Putin, bu yenilginin ardından hedefini, ülkenin doğusundaki dört kentle sınırladı.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 3

Savaşın, Kiev'den sonraki ilk büyük çatışması Mariupol'de yaşandı.
Aylar süren çatışmalarda Mariupol, savaşın en dramatik anlarına sahne oldu.

Kent sonunda Rusların eline geçti ama Mariupol'den geriye bir grup askerin 80 günlük Azovstal direnişi kaldı.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 4

BATI'DAN ASKERİ DESTEK

Ukraynalılar savaşın ikinci yılına moral üstünlükle girdi.

Kiev yönetimi, Batı'dan hem askeri hem diplomatik destek görüyordu. Tanklar, füze savunma sistemleri, uçaklar...Ukrayna ordusuna büyük askeri yardımlar yapıldı.

Rus ordusu da bu sırada boş durmadı. 300 bin takviye askerle ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine yeniden saldırıya geçti.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 5

SAVAŞIN EN KANLI CEPHESİ: BAHMUT

Moskova, savaşın ikinci yılının iki büyük başarısından birine imza attı.

Mayıs'ta Donetsk'e bağlı Bahmut'u ele geçirdi. Bahmut, savaşın en uzun ve en kanlı cephesi olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 6

WAGNER LİDERİNİN İSYANI

Savaşın en ilginç olayı ise Putin'in Ukrayna'da cepheye sürdüğü paralı asker grubu Wagner'in liderinin isyanı oldu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeni Prigojin, 24 Haziran'da askerleriyle birlikte Moskova'ya yürüyüşe geçti.

Prigojin'in isyanı 24 saat sonra anlaşmayla sona erdi.

Ancak kendisi de dahil isyana katılanlar, iki ay sonra Moskova yakınlarında bir uçak kazasında öldü.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 7

UKRAYNA'NIN KARŞI SALDIRISI

Ukrayna ordusu, Haziran'da karşı saldırıya geçti. Ancak Batı'nın desteğine rağmen, ağır bir maliyetle çok az ilerleme kaydetti.

Ülkenin güneyinde ve doğusunda sadece birkaç yerleşim yerini geri almayı başardı.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 8

AVDIIVKA'DA KRİTİK KAYIP

Savaşın ikinci yılı sona ererken Ruslar bu kez Avdiivka'yı ele geçirdi.

Stratejik öneme sahip kent için yine aylarca savaş verildi. Rus ordusu, enkaza çevirdiği hayalet kente girdi.

Rusya, Bahmut ve Avdiivka'yı alsa da, son bir yılda her iki tarafında da cephede önemli bir ilerleme kaydettiği söylenemez.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 9

Ukrayna, savaşın ikinci yılında Rus topraklarına saldırılarını artırdı. Sınır kenti Belgorod'a sık sık drone ve füze saldırıları yapılıyor.

Ukrayna bu saldırılarda Belgorod'un da ötesine geçti. Zaman zaman sınırdan uzaktaki kentler de vuruldu.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 10

"SEZAR KUNİKOV"

Ukrayna ordusu, Rus donanmasına da Karadeniz'de adeta nefes aldırmıyor.

Rusların Kırım'daki donanma üssündeki gemilere deniz drone'larıyla saldırılar yapılıyor.

O saldırılardan birinde, "Sezar Kunikov" adlı çıkarma gemisi batırıldı. "Sezar Kunikov", 2015'te Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 11

HİPERSONİK ZİRKON FÜZE

Rusya, 2022'nin sonunda Ukrayna kentlerine füze saldırılarına başlamıştı...

Özellikle altyapı tesislerinin hedef alındığı salıdırılarda 7 Şubat'ta ilk kez hipersonik Zirkon füzesi de kullanıldı.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 12

Savaşın ikinci yılı sona ererken Ukrayna ordunun komuta kademesinde de değişikliğe gitti.

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları görevden alındı, yerine yenileri atandı.

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun - 13

Rus tankları, 24 Şubat 2022 akşamı Ukrayna sınırını geçtiğinde, uzmanlar savaşın birkaç aydan fazla sürmesine ihtimal vermiyordu.

İkinci yılı sona ererken ufukta savaşın biteceğine dair hala hiçbir işaret yok.

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