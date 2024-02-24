Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de, Avrupa tarihinin 1945'ten sonraki en büyük savaşını başlattı. Ukrayna Savaşı başladığında kimse yıllarla hesap edileceğini öngörememişti. Birkaç ay sürer denilen savaşta üçüncü yıla girilirken İki taraf da cephede ilerleme kaydedemiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, birliklerini Ukrayna'ya sürmesinin üzerinden iki yıl geçti. İki yılda iki taraf da ağır kayıplar verdi. Ukrayna kentleri harabeye döndü.
Rusya Devlet Başkanı, uluslararası toplumdan dışlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında yakalama kararı çıkarttı.