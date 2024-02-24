Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de, Avrupa tarihinin 1945'ten sonraki en büyük savaşını başlattı. Ukrayna Savaşı başladığında kimse yıllarla hesap edileceğini öngörememişti. Birkaç ay sürer denilen savaşta üçüncü yıla girilirken iki taraf da cephede ilerleme kaydedemiyor.
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