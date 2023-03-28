Ukrayna'da aylardır cephede bulunan askerler yaşadıklarını anlattı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde cephede görevli bazı askerlerin savaş hazırlığı ve günlük yaşamı görüntülendi.
Donetsk'e bağlı Bahmut, Avdeevka, Ugledar gibi yerleşim bölgelerinde şiddetli çatışmalar sürdüğü için cephe hattının bulunduğu noktalarda yükselen dumanlar görülüyor.
Topçu sistemleri, havan topları, tank, makineli tüfek, savaş uçakları, helikopterler gibi ağır ve hafif silahların kullanıldığı bölgede Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği dikkati çekiyor.
Özelikle sonbahardan itibaren en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk cephesindeki Bahmut yönünde Ukrayna ordusuna ait birliklerin aktif faaliyetleri devam ediyor.
Donetsk bölgesinde görevli, Bakhmut cephesine gitmeden önce silah arkadaşlarıyla personel taşıyıcı zırhlı araçta bekleyen 25 yaşındaki Ukraynalı asker Genadi, cephedeki yaşam hakkında bilgi verdi.
Yaktığı ateşle ısınmaya çalışan Genadi, "Bir yıldır cephedeyim. Gönüllü olarak orduya katıldım. Savaş başlayınca arkadaşlar cepheye gitmemi teklif ettiler. Ben de kabul ettim." dedi.
Güvenlik nedeniyle soyadını açıklamak istemeyen Genadi, "Bakhmut'u savunmak için orada düşmanın saldırılarını püskürtüyoruz. Görevimiz Bakhmut'u korumak. Bakhmut stratejik ve sıcak noktadır. " ifadesini kullandı.
Genadi, görev yaptığı tugayda bir sokak köpeğinin de bulunduğunu ve artık ekibin parçası olduğunu belirterek, "Cephede bir sokak köpeğimiz var. Ona bakıyoruz. O artık bizim için bir aile üyesi gibi. Özelikle gece saatlerinde nöbet bile tutuyor. Biz ona çok alıştık." şeklinde konuştu.
Bulunduğu tugaydaki herkesin bu köpeğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Genadi, "Biz nereye gidersek köpek de oraya geliyor. Ukrayna genelinde göreve gittiğimiz her yere götürüyoruz." dedi.
Donetsk cephesinde siperlerin kazıldığı alanda görev için hazırlığını yapan ve "Dobriy" kod adını kullanan 27 yaşındaki asker ise 6 aydır sürekli görevde olduğunu belirtti.
Dobriy, Bahmut ilçesine bağlı Soledar yönündeki cephede savaştığını ifade ederek, "Her gün cephedeyiz. Her gün savaşıyoruz. Topraklarımızı korumamız lazım." dedi.
Cephede aylar boyunca devam eden görevi sırasında 1976'da Sovyet döneminde üretilen efsane otomobil Zaporojets'i kullandığını anlatan Dobriy, "Bu Zaporojets'in bir sorunu yok. Önemli olan aküsü şarj tutsun, benzin koyduktan sonra her yere gidilir." ifadesini kullandı.