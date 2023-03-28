Ukrayna'da aylardır cephede bulunan askerler yaşadıklarını anlattı

Genadi, görev yaptığı tugayda bir sokak köpeğinin de bulunduğunu ve artık ekibin parçası olduğunu belirterek, "Cephede bir sokak köpeğimiz var. Ona bakıyoruz. O artık bizim için bir aile üyesi gibi. Özelikle gece saatlerinde nöbet bile tutuyor. Biz ona çok alıştık." şeklinde konuştu.