Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir

Ukrayna, Rusya'nın füze saldırılarının ülkenin enerji sisteminin neredeyse yarısına zarar verdiğini duyurdu. Ülkede halen mevcut ihtiyaçları karşılayacak kadar elektrik üretilemiyor. Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketinin başkanı ise talebi azaltmak için insanların ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 1

Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırıları sürerken Kiev yönetimi ülkenin enerji altyapısındaki hasara ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 2

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısının ağır hasar gördüğü bildirildi.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 3

Yetkililer, kışın başlamasıyla birlikte başkentelektrik şebekesinin "tamamen çökme" riski ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 4

Ülkede milyonlarca haneye elektrik verilemezken enerji altyapısındaki hasar onarılmaya çalışılıyor.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 5

Birçok bölgede enerji tasarrufu için planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 6

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar şimdiden sıfırın altındayken, milyonlarca insanın kış boyunca elektriksiz kalması ve ısınma sorunu yaşamasından endişe ediliyor.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 7

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK başkanı Maksim Timçenko, elektrik şebekesine olan talebi azaltmak için insanların ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 8

ZELENSKİ: DONETSK'TE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan, Ukrayna devlet başkanı volodimir zelenski son 24 saatte Ukrayna birliklerinin Donetsk'in doğusunda yaklaşık 100 saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Zelenski, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek pes etmeyeceklerini söyledi.

Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 9
Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 10
Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 11
Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 12
Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir - 13

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER