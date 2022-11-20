Ukrayna'da son durum: Kiev kışı elektriksiz geçirebilir

Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırıları sürerken Kiev yönetimi ülkenin enerji altyapısındaki hasara ilişkin açıklama yaptı.
Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın enerji sisteminin neredeyse yarısının ağır hasar gördüğü bildirildi.
Yetkililer, kışın başlamasıyla birlikte başkentelektrik şebekesinin "tamamen çökme" riski ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.
Ülkede milyonlarca haneye elektrik verilemezken enerji altyapısındaki hasar onarılmaya çalışılıyor.
Birçok bölgede enerji tasarrufu için planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar şimdiden sıfırın altındayken, milyonlarca insanın kış boyunca elektriksiz kalması ve ısınma sorunu yaşamasından endişe ediliyor.
Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK başkanı Maksim Timçenko, elektrik şebekesine olan talebi azaltmak için insanların ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Diğer taraftan, Ukrayna devlet başkanı volodimir zelenski son 24 saatte Ukrayna birliklerinin Donetsk'in doğusunda yaklaşık 100 saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Zelenski, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek pes etmeyeceklerini söyledi.