Ukrayna'da Zelenskiy göreve hızlı başladı: Erken seçim ilan etti
DHA, ntv.com.tr
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı. Törene Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Zelenskiy, yemin töreninde yaptığı konuşmada, parlamentoyu feshederek erken seçim ilan ettiğini söyledi.
-
1Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi.
-
2Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.
-
3
Parlamentoya ilk talimatlarını veren Ukrayna Devlet Başkanı, "Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmanızı, yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getiren yasayı kabul etmenizi istiyorum" dedi.
-
4
İstihbarat servisi başkanının, Savunma Bakanının ve başsavcının görevine son verdiğini açıklayan Zelenskiy, parlamentoyu feshettiğini söyledi.
-
5Ukrayna'da Halk Cephesi Partisi, geçen hafta koalisyondan çekilmişti.
-
6Zelenskiy'nin yenin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
-
7Zelenskiy, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 72'inden fazlasını alarak Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18