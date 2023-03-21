Ukrayna'daki kız çocuğunun mücadelesi: Eğitimine 4 metrekarelik sığınakta devam ediyor

Kaldığı sokakta kendisinden başka sadece bir kız çocuğunun bulunduğunu belirten Evelin, onunla oynayarak zaman geçirdiğini ifade etti. Evelin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sığınakta yaşamak mümkün ama zor. Yeter ki barış olsun, biz buna dayanacağız. Evime girmeyi ve barışın olmasını hayal ediyorum."