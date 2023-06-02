Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bununla birilikte, Ukrayna'nın Belgorod'a saldırıları hala devam ediyor.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 1

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 2

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aynı anda bölgenin birkaç yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Ukrayna güçleri, bölgedeki Maslov köyüne ateş açtı. Şarapnel parçaları arabalara isabet etti. Bunların birisinde 2 kadın vardı. Bu kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Başka bir arabada da 2 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 3

Gladkov, saldırılarda gaz dağıtım ağı ve elektrik hattının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 4

BELGOROD'A YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 5

Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini dün duyurmuştu.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 6

Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 7
Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 8
Ukrayna'dan Rus bölgesi Belgorod'a saldırı: 2 ölü - 9
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