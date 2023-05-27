Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı

Ülkesinin zor yıllar geçirdiğini anlatan Habdi, "Tel Abyad güvenli, herhangi bir sıkıntı ve problemimiz yok. Burada durumlar iyi, güzel, herkes işine gidip geliyor. Çarşılarımız işlek, millet normal yaşıyor, herhangi bir şikayeti yok." diye konuştu.