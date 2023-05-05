UNICEF: Dünyanın çocuk evliliği sorunundan kurtulması için 300 yıla daha ihtiyacı var

SON 10 YILDA ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİN SAYISI AZALDI

Raporun başyazarı Claudia Cappa, "İyi haber şu ki, çocuk yaşta evlilikler tüm dünyada azalıyor. Son 10 yılda çocuk evliliklerinin oranı tüm evlilikler içinde yüzde 23'ten yüzde 19’a düştü. Ancak bu, 2030 yılına kadar çocuk evliliklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için yeterince hızlı değil. 18 yaşın altındaki 12 milyondan fazla kız çocuğu her yıl evlendirilmeye devam ediyor. Dolayısıyla, bir şeyler değişmezse, çocuk yaşta evliliği tamamen ortadan kaldırmak için yaklaşık 300 yıla daha ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.