"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir
Uluslararası insani yardım kuruluşları'nın yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteğin askıya alınmasının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.
Uluslararsı insani yardım kuruluşları'nın yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya alınmasının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.
UNRWA personellerinin 7 Ekim saldırılarına dahil olduğu iddiası ortaya atılmıştı. IASC yaptığı yazılı açıklamada, bu iddialarının dehşet verici olduğu belirtildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in terör eylemlerine karışan BM çalışanlarının "sorumlu tutulacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Ancak bir kuruluşun çaresiz durumdaki insanlara hizmet etme görevini yerine getirmesini engellememeliyiz. dedi.
Açıklamada, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan UNRWA'nın, yerinden edilen ve öldürülen personeline rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.