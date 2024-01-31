"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir

Uluslararası insani yardım kuruluşları'nın yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteğin askıya alınmasının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.

"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir - 1

Uluslararsı insani yardım kuruluşları'nın yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya alınmasının Gazze halkı için felaketle sonuçlanacağını aktardı.

UNRWA personellerinin 7 Ekim saldırılarına dahil olduğu iddiası ortaya atılmıştı. IASC yaptığı yazılı açıklamada, bu iddialarının dehşet verici olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in terör eylemlerine karışan BM çalışanlarının "sorumlu tutulacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Ancak bir kuruluşun  çaresiz durumdaki insanlara hizmet etme görevini yerine getirmesini engellememeliyiz. dedi.

Açıklamada, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan UNRWA'nın, yerinden edilen ve öldürülen personeline rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

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"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir - 2

"DÜNYA GAZZE HALKINI TERK EDEMEZ "

Açıklamada, "Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2,2 milyon insanın  ihtiyacını giderme kapasitesi yok. Bu kararların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın, konuyla ilgili tam ve bağımsız bir şekilde inceleme başlattığı hatırlatılan açıklamada, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) de soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi.

"UNRWA için finansal desteklerin askıya alınmasının  vahim olduğu söylenen açıklamada yardımların kesilmesinin Gazze'deki insani sistemin çökmesine yol açacağı belirtildi. 

"Bu durumun, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde geniş kapsamlı insani ve insan haklarıyla ilgili sonuçları olacak. Dünya, Gazze halkını terk edemez." ifadeleri yer aldı. 

"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir - 3

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'iN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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