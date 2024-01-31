"UNRWA"ya finansal yardımın kesilmesi felaketle sonuçlanabilir

"DÜNYA GAZZE HALKINI TERK EDEMEZ "

Açıklamada, "Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2,2 milyon insanın ihtiyacını giderme kapasitesi yok. Bu kararların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.



UNRWA'nın, konuyla ilgili tam ve bağımsız bir şekilde inceleme başlattığı hatırlatılan açıklamada, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) de soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi.

"UNRWA için finansal desteklerin askıya alınmasının vahim olduğu söylenen açıklamada yardımların kesilmesinin Gazze'deki insani sistemin çökmesine yol açacağı belirtildi.

"Bu durumun, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde geniş kapsamlı insani ve insan haklarıyla ilgili sonuçları olacak. Dünya, Gazze halkını terk edemez." ifadeleri yer aldı.