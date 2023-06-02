Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Ürdün Veliaht Prensinin Suudi Arabistan'dan gelin almasını siyasi bir evlilik olarak yorumlayanlar da var.

Yardımlarla ekonomisini döndüren Ürdün'ün bu evlilikle bölgesel güç olan Suudi Arabistan ile ilişkilerini kuvvetlendireceğine dikkat çekiliyor.