Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi.
Çift için Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.
Nikahta, Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Prens Hassan bin Talal ile gelinin babası şahit olarak hazır bulundu.
Nikah töreni sonrasında damat ve gelinin düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçeceği öğrenildi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'e prenseslik unvanı verdiği belirtildi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Ranya, Veliaht Prens Hüseyin'in nikahı dolayısıyla başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda devlet başkanları ve veliahtların yanı sıra pek çok ülkeden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.
Nikah töreni sonrasında eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın otomobillerinden biri olan 1984 model beyaz renkli Range Rover'e binen gelin ve damat, "Kırmızı Alay" adı verilen düğün konvoyu eşliğinde Amman'ın batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geldi.
Ulusal olaylarda düzenlenen "Kırmızı Alay", Kraliyet Muhafızları'nın 71 üyesi tarafından kullanılan 20 Land Rover araç ve 10 motosikletten oluşuyor.
Düğün konvoyunun geçişi sırasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu.
Kraliyet Divanı platformlarından yayınlanan canlı görüntülere göre, Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen resepsiyon, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Kraliçe Ranya ve aile üyelerinin gelişi ve orada bulunanları selamlaması ile başladı.
Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre resepsiyona ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.
Daha sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde gelin ve damat davetlilerin huzuruna çıktı.
Düğünde en çok ilgi çeken isimlerden birisiyse Ürdün Kraliçesi Ranya'ydı. Ranya oğlunun düğünü için dünyaca ünlü bir fransız moda evinin tasarladığı siyah renk bir elbise giydi.
Düğün için ülkede resmi tatil ilan edilirken, birçok şehirde bir hafta süren kutlamalar yapıldı.
Ürdün Veliaht Prensinin Suudi Arabistan'dan gelin almasını siyasi bir evlilik olarak yorumlayanlar da var.
Yardımlarla ekonomisini döndüren Ürdün'ün bu evlilikle bölgesel güç olan Suudi Arabistan ile ilişkilerini kuvvetlendireceğine dikkat çekiliyor.
Kral 2. Abdullah'ın Prens Hüseyin (29), Prenses İman (27), Prenses Selma (23) ve Prens Haşim (18) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.