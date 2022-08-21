Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi

Araştırmalar, çocuklukta veya ergenlikte yalnızca bir kez güneş yanığı geçirmesinin, bir kişinin cilt kanserine neden olan melanom hastalığa yakalanma şansını iki katına çıkarabileceğini gösterdi.

Ultraviyole (UVB) ışınlarına korunmasız maruz kalma, cilt hücresi DNA'sına zarar vererek, cilt kanserine, erken yaşlanmaya ve hatta göz hasarına yol açabilen genetik kusurlar ve mutasyonlar ürettiği ifade ediliyor.