Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 13:10
Güneşin altında yarım saat uyuya kalan bir kadın alnının yanmasının ardından dehşete düştü. İngiltere vatandaşı Şirin Murad, Haziran ayında Bulgaristan'ın Sunny Beach kentinde tatildeyken 21 derece sıcağın altında güneş kremi olmadan uyuyakaldı.
25 yaşındaki güzellik uzmanı, havuz başındaki uykusundan hafif ağrılı, kırmızı bir yüzle uyandı.
Ancak, Murad'ın alnındaki deri o kadar kabarmıştı ki sosyal medyada Jennifer Gatti tarafından canlandırılan Star Trek'teki Ba'el karakterine benzetildi.
Murad, yanığın daha kötüye gideceğini düşünmediği için o anda doktora gitmediğini, ancak günler geçtikçe tüm yüzü soyulmaya başladığını ve yüzünde lekeler oluştuğunu söyledi.
Bununla birlikte DSÖ, son yıllarda cilt kanseri vakalarındaki artışın giderek daha popüler olan açık hava etkinlikleri ve eğlence amaçlı güneşe maruz kalma ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğuna belitiyor.
Kurumun açıklamasına göre aynı zamanda, Güneş ışığına aşırı maruz kalma, aynı zamanda, cilt, göz ve bağışıklık sistemi üzerindeki zararlı etkilerin altında yatan neden olarak yaygın olarak kabul ediliyor.
Uzmanlar, UV hasarı çoğunlukla önlenebilir olduğundan, beş cilt kanseri vakasından dördünün önlenebileceğine inanıyor.
DSÖ, bu nedenle 10.00-16.00 saatleri arasında Güneş’e maruz kalmaktan kaçınmayı,güneş gözlüğü takmayı ve en az SPF 15 faktör güneş kremi kullanılmasını öneriyor.
Murad, "İlk başta gerçekten hiçbir şey hissetmedim, sadece üzerine baskı yaptığımda biraz acıdı. Ertesi gün yüzümdeki acı dayanılmaz hale geldi ve cildim soyulmaya başladığında rahatladım” dedi.
Öte yandan Murad, yüzündeki yanığın 7 hafta sonra tamamen iyileştiğini belitti. Ancak uzmanlar, genç kadının şanslı olduğunu durumunun daha kötü olabileceğini söyledi.
Araştırmalar, çocuklukta veya ergenlikte yalnızca bir kez güneş yanığı geçirmesinin, bir kişinin cilt kanserine neden olan melanom hastalığa yakalanma şansını iki katına çıkarabileceğini gösterdi.
Ultraviyole (UVB) ışınlarına korunmasız maruz kalma, cilt hücresi DNA'sına zarar vererek, cilt kanserine, erken yaşlanmaya ve hatta göz hasarına yol açabilen genetik kusurlar ve mutasyonlar ürettiği ifade ediliyor.