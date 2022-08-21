Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi

İngiltere vatandaşı Sirin Murad, Bulgaristan'daki tatilinde güneş kremi olmadan uyuya kaldı. Alnında yanıklar oluşan kadın sosyal medyada Star Trek'teki Ba'el karakterine benzetildi. Murad, insanlara güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorken, uzmanlar güneşe maruz kalma ve cilt kanseri arasındaki riske dikkat çekti.

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 13:10

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 1

Güneşin altında yarım saat uyuya kalan bir kadın alnının yanmasının ardından dehşete düştü. vatandaşı Şirin Murad, Haziran ayında Bulgaristan'ın Sunny Beach kentinde tatildeyken 21 derece  sıcağın altında güneş kremi olmadan uyuyakaldı.

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 2

25 yaşındaki güzellik uzmanı, havuz başındaki uykusundan hafif ağrılı, kırmızı bir yüzle uyandı. 

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 3

STAR TREK KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Ancak, Murad'ın alnındaki deri o kadar kabarmıştı ki  sosyal medyada Jennifer Gatti tarafından canlandırılan Star Trek'teki Ba'el karakterine benzetildi.  

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 4

Murad, yanığın daha kötüye gideceğini düşünmediği için o anda doktora gitmediğini, ancak günler geçtikçe  tüm yüzü soyulmaya başladığını ve yüzünde lekeler oluştuğunu söyledi. 

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 5

CİLT KANSERİ İLE GÜNEŞE MARUZ KALMA ARASINDA DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ VAR

Bununla birlikte DSÖ, son yıllarda cilt kanseri vakalarındaki artışın  giderek daha popüler olan açık hava etkinlikleri ve eğlence amaçlı güneşe maruz kalma ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğuna belitiyor.

Kurumun açıklamasına göre aynı zamanda, Güneş ışığına aşırı maruz kalma, aynı zamanda, cilt, göz ve bağışıklık sistemi üzerindeki zararlı etkilerin altında yatan neden olarak yaygın olarak kabul ediliyor. 

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 6

Uzmanlar, UV hasarı çoğunlukla önlenebilir olduğundan, beş cilt kanseri vakasından dördünün önlenebileceğine inanıyor.

DSÖ, bu nedenle 10.00-16.00 saatleri arasında Güneş’e maruz kalmaktan kaçınmayı,güneş gözlüğü takmayı ve en az SPF 15 faktör güneş kremi kullanılmasını öneriyor. 

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 7

Murad, "İlk başta gerçekten hiçbir şey hissetmedim, sadece üzerine baskı yaptığımda biraz acıdı. Ertesi gün yüzümdeki acı dayanılmaz hale geldi ve cildim soyulmaya başladığında rahatladım” dedi. 

Öte yandan Murad, yüzündeki yanığın 7 hafta sonra tamamen iyileştiğini belitti. Ancak uzmanlar, genç kadının şanslı olduğunu durumunun daha kötü olabileceğini söyledi. 

Uzmanlar güneş ışınlarına karşı uyardı: Havuz başında uyuyakalan kadın Star Trek karakterine benzetildi - 8

Araştırmalar, çocuklukta veya ergenlikte yalnızca bir kez güneş yanığı geçirmesinin, bir kişinin cilt kanserine neden olan melanom hastalığa yakalanma şansını iki katına çıkarabileceğini gösterdi.

Ultraviyole (UVB) ışınlarına  korunmasız maruz kalma, cilt hücresi DNA'sına zarar vererek, cilt kanserine, erken yaşlanmaya ve hatta göz hasarına yol açabilen genetik kusurlar ve mutasyonlar ürettiği ifade ediliyor.

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