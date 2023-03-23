Vatikan'da cinsel taciz iddiası: 40 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan kız çocukları için araştırma komisyonu

Emanuela Orlandi’nin akıbetine dair yıllardır mücadelesini tek başına sürdüren ağabeyi Pietro Orlandi de "Bir soruşturma komisyonu kurulması için daha önce de teklifler verilmiş ama hep ilk aşamada kalmıştı ama ilk kez bu noktaya gelindi. Hakikate ulaşacağımızdan çok eminim." ifadelerini kullandı.



Orlandi, Senato'nun da bu teklifi onaylaması halinde nisan ayına kadar bu komisyonun kurulmasını umduklarını söyledi.