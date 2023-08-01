Venedikliler turistlerden bıktı: Lütfen artık gelmeyin!

"NE DE OLSA TURİSTLERDEN BİR TON PARA GELİYOR"

21 yaşındaki belediye çalışanı Lorenzo Seano ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çok sayıda turistin şehri istila etmesi sorununun Venedik'in çok ötesine geçtiğini, ancak hükümetten hiç kimsenin bu sorunu "yapısal düzeyde" ele almaya çalışmadığını söyledi. Seano "Ne de olsa turistlerden gelen bir ton para var." dedi.