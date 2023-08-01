Venedikliler turistlerden bıktı: Lütfen artık gelmeyin!
İtalya, tarihi kenti korumak için daha fazlasını yapmazsa Venedik, UNESCO'nun "kara listesi"ne alınacak. Kurum, küresel ısınmanın etkilerinden kitle turizmine kadar uzanan onlarca sorun nedeniyle kentin "geri döndürülemez" bir hasarla karşı karşıya olduğunu belirterek Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınmasını tavsiye etti. Ancak, uyarının bir gün ardından Venedik'e gelen turistlerin bunu umursamadığı görüldü. Venedikliler ise gelen turistlerin çoğunun Venedik'in tarihi ve kültüründen bir haber olduğunu belirterek "Lütfen artık gelmeyin!" çağrısı yaptı.
İtalya’nın Venedik kentindeki ünlü Rialto Köprüsü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) aşırı turizmi ve küresel ısınmayı gerekçe göstererek bu su şehrinin “tehlike altındaki şehirler listesi”ne alınmasını tavsiye etmesinin ardından turistlerle dolup taştı.