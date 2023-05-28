Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü

İtalya’nın Venedik kentinde Büyük Kanal'ın bir bölümü aniden parlak yeşile büründü. Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 1

İtalya’nın kuzeydoğusunda turistik Venedik kentinde sular yeşile döndü.

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Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 2

Gondollar fosforlu sularda gezinirken, turistler de Rialto Köprüsü'nden Büyük Kanal'ın bir kısmına kadar uzanan yeşil suyun fotoğraflarını çekti.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 3

Veneto bölgesi başkanı Luca Zaia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, rengin ilk olarak yerel sakinler tarafından fark edildiğini söyledi.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 4

Zaia konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sıvının kaynağını araştırmak üzere polisle acil bir toplantı çağrısında bulunduk.” açıklamasını yaptı.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 5

DAHA ÖNCE DE YEŞİLE DÖNMÜŞTÜ

Diğer taraftan, Büyük Kanal ilk kez yeşile bürünmüyor. Arjantinli sanatçı Nicolas Garcia Uriburu 1968 yılında 34. Venedik Bienali sırasında ekolojik farkındalığı arttırmak amacıyla suyu floresan boya ile boyamıştı.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 6

Yerel La Nuova Venezia gazetesi, polisin, Büyük Kanal’ın yeşile dönmesinin, çevre aktivistlerinin bir protestosu olup olmadığını araştırdığını yazdı.

Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 7
Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 8
Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 9
Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 10
Venedik'te gizemli olay: Kanalın rengi aniden yeşile döndü - 11
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