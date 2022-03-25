Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte: Konuklarını su tabancalarıyla donattılar

ŞAHİN KİRALAMA ÖNERİSİ

Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin ile binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" diyerek, derneğin kuşları caydırmak için acımasız özümler kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tartışılan çözümler arasında martıları avlamak için bir şahin kiralamak veya onları özel bir akustik sistemle veya hoş olmayan kokularla (insanlar tarafından algılanamasa da) uzaklaştırmak yer alıyor.