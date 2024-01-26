Venezuela ve Guyana dışişleri bakanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya geldi

İki bakan, başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın arabulucuğunda görüştü.



Saraydan yapılan açıklamada, iki komşu ülke Venezuela ve Guyana'nın, "tehdit etmeden diyalog kurmayı ve 1966 Cenevre Anlaşmasını da tartışmayı" üstlendiklerini bildirildi.



Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Brezilya'ya teşekkür ederek, "Venezuela tarafı sunum yaptı ve biz 1966 Anlaşması dahil uluslararası hukukla ilgili her şeyin ele alınması konusunda Guyana ile mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için uluslararası hukuk çerçevesinde bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Gil, "Diplomatik kanallar aracılığıyla konuşmaya devam edilmesi hususunda hemfikiriz ve taraflardan hiçbiri bir diğerine tehditle yaklaşmayacağını ve güç kullanımına başvurmayacağını teyit etti." diye konuştu.