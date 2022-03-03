Vladimir Putin kimdir? (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı ve biyografisi)

Aynı zamanda Putin, 11 yaşından bu yana sambo ve judo ile uğraşıyor.



Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sporun bireyin kişilik özelliklerini geliştirdiğini ve kendisine de uluslararası ilişkiler konusunda katkısı olduğunu söylemişti.