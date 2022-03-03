Vladimir Putin kimdir? (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı ve biyografisi)

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 12:16
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Leningrad (bugünkü adıyla Sankt Peterburg) şehrinde dünyaya geldi.
Maddi açıdan oldukça zorlu bir çocukluk geçiren Putin'in annesi fabrika işçisi, babası donanmada denizaltı filosunda görevli bir askerdi.
Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.
Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı.
Devlet Güvenlik Komitesi (KGB)'ne katılmayı lise birinci sınıftayken karar verdiğini açıklayan Putin'in çocukluktan beri hayali bir istihbarat elemanı olmaktı.
Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı.
1990 yılında Leningard Şehir Konseyi'nde danışmanlık yaptı ve 1991-1992 yılları arasında Belediye başkan yardımcılığı ve Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı yaptı.
Putin, 1996 yılına kadar St. Petersburg yönetiminde çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından, 1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürdü.
1997 ve 1998'de Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı ile Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanı olarak yaptı.
1998-1999 yıllarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkanlığını yaparken, aynı zamanda, Sovyetler Birliği sonrasındaki yeni Rusya'nın politbürosu olarak da adlandırılan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü.
Yeltsin, 1999’da Putin’i başbakan olarak atadı. Putin, 9 -16 Ağustos 1999 tarihleri arasında başbakan yardımcısı ve başbakan vekilliği, 16 Ağustos'tan itibaren de başbakan olarak görev yapmaya başladı.
Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından, Anayasa gereği, üç ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten üstlendi.
Seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alan Putin, ilk turda devlet başkanı seçildi.
7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu.
4 Mart 2012'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 63.6 oyla 3'üncü kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı oldu.
Anayasa değişikliği sonucunda başkanın görev süresinin 6 yıla çıkarılması üzerine, Putin 2012 yılında yeniden aday oldu ve ardından 2018 yılında yapılan seçimleri de kazandı.
Olağan koşullarda Putin’in görev süresi 2024 yılına kadar sürecek.
Aynı zamanda Putin, 11 yaşından bu yana sambo ve judo ile uğraşıyor.
Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sporun bireyin kişilik özelliklerini geliştirdiğini ve kendisine de uluslararası ilişkiler konusunda katkısı olduğunu söylemişti.
Ayrıca Putin, verdiği röportajda, judonun bir spordan daha fazlası olduğunu ifade etti.
Putin 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi ve 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar.
28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina (Putin'in sağındaki) ve 31 Ağustos 1986'da Dresden Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var.
Putin köpeklere olan düşkünlüğü ile de biliniyor.