Wagner grubunun lideri Ukrayna'nın "doğudaki son kalesi"ne Rus bayrağı dikti: Bakhmut teslim oldu mu?

Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeny Prigozhin Ukrayna'daki Bakhmut belediye binasına Rus bayrağı çektiğini duyurdu. Prigozhin gece saatlerinde yayınladığı bir videoda Bakhmut'un artık "yasal anlamda" Rus olduğunu söyledi.
Resmi olarak özel askeri şirket olarak adlandırılan Wagner’ın askerlerinin çoğu Rus hapishanelerinden salıverilen ve grubun sayısını arttırmak için askere alınan mahkumlardan oluşuyor.
Wagner birliklerinin yanı sıra düzenli Rus ordusundan birlikler de Bakhmut'ta savaşıyor.
Ukrayna ise videoyu gösteri olarak nitelendirdi ve Rusya'nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı doğu kenti Bakhmut'un hala ordusunun elinde olduğu belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Düşman Bakhmut'a yönelik saldırısını durdurmadı. Ancak Ukraynalı askerler sayısız düşman saldırısını püskürtürken şehri cesurca ellerinde tutuyorlar.” denildi.
Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün (ISW) analizine göre, Rus birlikleri güneyden ve doğudan şehri kuşatmaya çalışsa da dün Ukrayna hala Bakhmut’un büyük bölümünü elinde tutuyordu. ISW, aynı zamanda belediye meclis binasının doğudan yaklaşan Rusya'nın yakın zamanda ele geçirdiği kentin bir bölümünde yer aldığını belirtti.
Diğer taraftan Bakhmut, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak büyük bir önem taşıyor. Ancak, Rusya burayı, askeri teçhizatı ve insan gücü için önemli bir kaynak olarak görüyor.
Rus komutanlar Bakhmut'u ele geçirmenin kendilerine daha fazla toprak kazanımı için bir sıçrama tahtası sağlayabileceğini umuyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı geçen yılın aralık ayında kentin Rusya için önemine dair, “Rusya’nın Bakhmut’u ele geçirmesi, onların Kramatorsk ve Sloviansk gibi daha büyük kentsel alanlara ilerlemesine izin verecektir.” yorumunu yapmıştı.