Wagner ile Kremlin anlaştı, isyan bitti
Rusya'da Wagner krizinin çözümü için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşerek anlaşma sağladı. Belarus, görüşmenin ardından Prigojin'in tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Kremlin yönetimiyle anlaşan Wagner lideri de, üslerine döneceklerini açıkladı.
Rusya'da, Moskova'ya isyan bayrağını açan paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ile anlaşma sağlandı.
Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirildi. Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.
Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko’nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya’daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.
İşte dakika dakika Rusya'da yaşananlar...