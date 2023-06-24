Wagner ile Kremlin anlaştı, isyan bitti

Rusya'da Wagner krizinin çözümü için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşerek anlaşma sağladı. Belarus, görüşmenin ardından Prigojin'in tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Kremlin yönetimiyle anlaşan Wagner lideri de, üslerine döneceklerini açıkladı.

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Rusya'da, Moskova'ya isyan bayrağını açan paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ile anlaşma sağlandı.

Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirildi. Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko’nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya’daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.

İşte dakika dakika Rusya'da yaşananlar...

DÜNYA HABERLERİ

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WAGNER GÜÇLERİ ROSTOV'DA

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini açıkladı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu, Rus ordusuna başkaldırdı.

Prigojin, kendine bağlı askerleri Ukrayna'dan Rusya'ya geçirdi. Moskova saatiyle 02.00'de Wagner güçlerinin, Ukrayna sınırı yakınındaki Rostov kentinde olduğunu duyurdu. Paralı askerlerin başı, "askeri darbe yaptığı" iddiasını yalanladı.

Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nı Rostov'a çağıran Prigojin, gelmedikleri taktirde güçleriyle birlikte Moskova yürüyeceğini, karşısına çıkan her şeyi yok edeceğini ilan etti.

RUS KOMUTANLARI AZARLADI / VİDEO HABER

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Saat 21.39: Belarus'tan yapılan açıklamada, Putin ile ikinci kez telefonda görüşen Lukaşenko'nun Wagner ile varılan anlaşmayı aktardığı ve Putin'in Lukaşenko'ya teşekkür ettiği bildirildi.

Saat 20.28: Prigojin ''Kan dökülmesini önlemek için konvoylarımız üslerimize dönüyor. Kan dökülmesini engellemek için 'Geri dönün.' emri verdim. Dönüş emrini vermeden önce Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar girdik.'' dedi.

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Saat 20.15: Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden ''Prigojin tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul etti. Wagner savaşçılarının güvenliğini garanti eden anlaşma masada. Lukaşenko, Putin ile anlaşarak Wagner lideri Prigojin ile konuştu.'' açıklaması geldi.

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Saat 19.20: Donetsk'teki ayrılıkçılar ''Moskova'ya ilerleyen Wagner konvoyunda yaklaşık 5 bin paralı asker bulunuyor. İsyancı Wagner güçlerinin sayısı 25 binden az, 5 binden fazlası Rostov'da.'' açıklamasını yaptı.

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Saat 18.20: Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, halktan kent çevresinde seyahat etmemelerini istedi.

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Saat 16.25: Putin sıkıyönetim rejimini ihlal edenlere 30 gün gözaltı öngören yasayı imzaladı.

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ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DESTEK TELEFONU

Saat 15.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderliğine desteğini ifade ettiği belirtildi. Putin de, Wagner isyanına karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.

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"ÜLKE BİZİ DESTEKLİYOR"

Saat 15.05: Prigojin, "Bize toplar ve helikopterlerle ateş ediyorlar, Rostov'daki komuta merkezini tek mermi atmadan ele geçirdik. Ülke bizi destekliyor." açıklamasında bulundu.

Rusya İstihbarat Servisi Başkanı Narişkin, isyanın başarısız olduğunu söylerek, "Toplumu bölme ve iç savaş çıkarma girişimi başarısız oldu." dedi.

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WAGNER KONVOYU VURULDU

Saat 14.30: Rus ordusu helikopterleri Voronej kenti yakınlarında Wagner konvoyuna ateş açtı.

WAGNER KONVOYU BÖYLE VURULDU / VİDEO HABER

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ZELENSKİ: RUSYA'NIN ZAYIFLIĞI ORTADA

Saat 14.15: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Zelenski, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

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RUS ORDUSU VORONEJ'İ KAPATTI

Saat 14.00: Tass haber ajansı Moskova Nehri'nde ulaşımın durdurulduğunu bildirdi.

Saat 13.20: Rus ordusu Voronej kentini kapattı. Kent, Wagner kontrolünde bulunan Rostov'dan başkent Moskova'ya giden yol üzerinde bulunuyor.

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PRİGOJİN'DEN PUTİN'E YANIT

Saat 12.30: İsyancı Wagner grubunun lideri Prigojin, "Kimsenin Putin'in emriyle teslim olmaya niyeti yok. Rusya'nın yolsuzluk, yalanlar ve bürokrasi ile yaşamayı sürdürmesini istemiyoruz. Biz vatan haini değil vatanseveriz." açıklamasını yaptı. Rusya lideri Putin, yaptığı açıklamada Wagner üyelerine teslim olma çağrısında bulunmuştu.

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KADİROV: İSYANI BASTIRMAYA HAZIRIZ

Saat 12.00: Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, "Rus askerlerini sırtından bıçaklayan Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'i altetmek için birliklerimiz hazır." dedi.

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PUTİN: HAİNLER CEZALANDIRILACAK

Saat 10.00: Rusya lideri Vladimir Putin, "Ülkemizi savunmaya devam edeceğiz, şimdi birlik olma zamanıdır. Askerimiz güvenlik için ayakta. Cephedeki askerlerimiz ulusumuzun bağımsızlığını ve halkımızın güvenliğini korumaktadırlar. 1. Dünya Savaşı sırasındaki savaş suçları bölünmüş topraklar yarattı. Ruslar ve kardeşleri çatıştı. Bugün de bizi bölmeye çalıştılar, bugün hainlerle karşı karşıyayız. Hayatımızı ülkemizi savunmak için mücadele ediyoruz. İsyan ve kaos oluşturmaya çalışan bu kişiler başarısız olacaktır. Herhangi bir isyan ülkemizin hayrına olmayacaktır. Hainler şüphesiz ki en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.

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Saat 09.00: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

08.30: Wagner'in kurucusu Prigojin, "Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

07.00: Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

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Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönünde geri çekildiğini, Ukrayna ordusunun Rus ordusunu püskürttüğünü öne süren Prigojin, "Yönetim olmadığı için askeri başarı da olmuyor. Gün boyunca '60 Leopard, 3 bin düşman askeri yok edildiği' yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar hepsi saçmalık." ifadelerini kullandı.

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''RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI HALKI KANDIRDI''

Prigojin, Rus makamlarının söylediğinin aksine Ukrayna'nın Donbas'ı bombalamadığını, sadece mevzilere ateş açtığını ifade ederek, "Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya saldırma niyetinde değildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna saldıracak' diyerek devlet başkanını ve halkı kandırdı." dedi.

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Savaş nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya da ağır suçlamalarda bulunan Prigojin, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Savunma Bakanı'na mareşal unvanı ve Rusya Kahramanı unvanının ikinci yıldızının verilmesine ilişkin kararname çoktan hazırlandı. Her şey, akıl hastası bir kişinin tabutta yattığında bu yıldızın yanındaki yastığın üzerine konulması içindi." diye konuştu.

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Ukrayna savaşının "Rusya'yı fiilen yöneten oligarklar" için de gerekli olduğunu söyleyen Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini öne sürdü. 

Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

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Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

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Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

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RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu.

Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti.

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WAGNER LİDERİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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RUS GÜVENLİK SERVİSİ, WAGNER ÜYELERİNE "PRİGOJİN'İ YAKALAYIN" ÇAĞRISI YAPTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

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Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

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RUS KOMUTANLARDAN, WAGNER'E "DURMA ÇAĞRISI"

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin de sosyal medyadan Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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"KİEV YÖNETİMİ, PRİGOJİN'İN KIŞKIRTICI EYLEMLERİNİ KULLANIYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

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MOSKOVA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

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Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

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Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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"BİZE KARŞI DURAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"

Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, Telegram'dan yeni bir açıklama yaptı.

Adamlarının Ukrayna sınırından Rusya'ya geçtiğini söyleyen Prigojin, "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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Prigojin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan Rusya'daki Wagner krizine ilişkin açıklama geldi. 

Açıklamada, Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz, ve gelişmelerle ilgili müttefik ve ortaklarımızla istişare yapacağız." denildi.

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