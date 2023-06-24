Wagner'den Moskova'ya isyan
Moskova yönetimi isyan kriziyle karşı karşıya. Ukrayna'da da Rusya için savaşan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Moskova'ya karşı isyan etti, silahlı ayaklanma başlattı. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef alan açıklamalar yaptı. Wagner liderinin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve rus komutanlarla olan videosu da çok dikkat çekti. O videoda Prigojin, Rus komutanları azarlarken görülüyor.
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