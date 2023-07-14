WMO uyardı: El Nino ve küresel ısınma nedeniyle yeni sıcaklık rekorları yaşanacak
Küresel ortalama sıcaklıklar, bu ayın ilk haftasında üst üste rekor kırdı, aşırı sıcak hava dalgası, dünyanın birçok bölgesini etkisi altına aldı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde yeni sıcaklık rekorları yaşanacağı konusunda uyarırken, bilim insanları, El Nino etkisi ve küresel ısınmanın birleşmesinin günlük sıcaklıklardaki aşırı yükselmenin temel nedeni olduğunu açıkladı.
KATIYLARDAKİ EN SICAK HAFTA
4 Temmuz'da El Nino koşullarının başladığını açıklayan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kayıtlardaki "en sıcak haftanın" yaşandığını ve küresel ortalama sıcaklığın El Nino yılı olan 2016'daki 16,94 dereceyi 0,3 derece aşarak 7 Temmuz'da 17,24'ye ulaştığını bildirdi.