WMO uyardı: El Nino ve küresel ısınma nedeniyle yeni sıcaklık rekorları yaşanacak

KUZEY ATLANTİK'TE TROPİKAL SİLİKON İHTİMALİ

Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınmaya dikkati çeken Moufouma-Okia, "Atlantik'teki ısınma nedeniyle endişeliyiz. Çünkü bu benzeri görülmemiş bir ısınma ve normalde El Nino döneminde Atlantik'te bu tür bir ısınma görmeyiz. El Nino döneminde Atlantik'te sıcaklıklar normal olur. Atlantik'teki bu ısınma ve El Nino etkisiyle sıcaklıkların dünya çapında daha fazla artacağını görebiliriz." uyarısında bulundu.