"X Hastalığı" nedir? Küresel salgın tehdidi dünya liderlerinin gündeminde
Covid-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olduğu varsayılan "X Hastalığı", İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda uluslararası liderlerin potansiyel tehdit hakkında görüşmek üzere toplanacağı bir panelin odak noktası olacak. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "X Hastalığı" tanımlaması henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın risklerini temsil ediyor.
DÜNYA LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE
Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu konuşmacılardan oluşan bir panel düzenlenecek.
Forumda herhangi bir sağlık tehdidi karşısında hangi yeni çabalara ihtiyaç duyulduğunun tartışılacağı "X Hastalığına Hazırlık" adlı bir toplantı yapılması planlanıyor.
"X Hastalığı"nın Corona virüsten 20 kat daha ölümcül etkileri olacağı tahmin ediliyor.