Yangınla boğuşan Avustralya binlerce deveyi itlaf edecek

Avustralya'da devam eden yangınlarda ölü sayısı 27'ye yükseldi. Victoria eyaleti yeniden "felaket bölgesi" ilan edildi. Üstelik uzmanlar önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklığın devam edeceğini söylüyor. Fazla su tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin itlaf edileceği belirtiliyor.

NTV Haber 09.01.2020 - 14:59





Avustralya eylül ayından beri yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak ve kuru havanın da etkisiyle ülkenin pek çok noktasında çıkan yangınlar halen kontrol altına alınamadı.

Ülkede yaşanan kuraklık ise yetkilileri sıradışı önlemler almaya itti. Avustralya'da vahşi doğada yaşayan ve sayısı yüzbinleri bulan develerden, binlercesinin vurularak itlaf edileceği belirtiliyor.



İtlafa gerekçe olarak ise içecek su arayan develerin bölge insanlarına, besledikleri hayvanlara ve yapılara zarar vermesi gösteriliyor.

Develerin ayrıca insanların ihtiyacı olan suyu da tükettiğine dikkat çekiliyor. Ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaleti iki gün süreyle daha felaket bölgesi ilan edildi.

Avustralya Alpleri bölgesinde de halka tahliye uyarısı yapıldı. Ülkenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızının artması ve hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yağışsız şimşeklerin Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde yeni yangınlara neden olabileceğinden endişe ediliyor.

ABD, Malezya ve Kanada'dan önümüzdeki günlerde de yeni itfaiye ekiplerinin Avustralya'ya gideceği belirtiliyor.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan ve 2 bini aşkın ev kül oldu. Bir milyar civarında hayvan da öldü ya da yaralandı.

Yetkililer yüksek sıcaklıklarla birlikte 3 yıldır süren kuraklığın kuvvetli rüzgarlarla birleşmesinin büyük yangınlara neden olduğunu söylüyor.



Yangınların yeterli yağış olmadığı sürece devam etmesinden endişe ediliyor.