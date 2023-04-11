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Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu

Kuveyt'te yapay zeka, bir medya kuruluşunun haber bültenlerinin yüzü haline gelen sanal bir spiker ile gazetecilik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kuwait News, "Fedha" adlı haber sunucusunun, yapay zekanın "yeni ve farklı içerik" üretmedeki yeteneğinin temsili olduğunu belirtti.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 1

Kuveytli bir medya kuruluşu, yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve haber bültenlerini sunması planlanan sanal bir haber spikerini tanıttı. "Fedha" adlı kadın görünümlü spiker, Kuwait News web sitesinin Twitter hesabında duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 2

Yapılan paylaşımda, robotun Arapça olarak  "Ben Fedha, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk spikerim. Ne tür haberleri tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi duyalım." dediği duyuldu.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 3

"YAPAY ZEKA YENİ VE FARKLI İÇERİK SUNMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Bununla birlikte, Kuwait News 1961 yılında Körfez bölgesinin ilk İngilizce gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Her iki yayın organının genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, Fedha’nın yapay zekanın "yeni ve farklı  içerik" sunma potansiyelinin temsili olduğunu söyledi.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 4

Boftain, gelecekte Fedha'nın Kuveyt aksanını benimseyebileceğini ve haber bültenlerini sitenin 1,2 milyon takipçisi olan Twitter hesabından sunabileceğini söyledi.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 5

FEDHA ADI NEREDEN GELİYOR?

Boftain, "Fedha, gümüş anlamına gelen popüler, eski bir Kuveyt ismi. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik." dedi.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 6

"SARI SAÇLARI KUVEYT'TEKİ ÇEŞİTLİLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

Boftain, ayrıca sanal spikerin sarı saçları ve açık renkli gözlerinin petrol zengini ülkenin Kuveytli ve çeşitli etnik kökenlerden oluşan farklı nüfusunu yansıttığını belirterek, "Fedha herkesi temsil ediyor." diye konuştu. 

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 7

"FEDHA"YA ELEŞTİRİLER

Öte yandan, Kuveyt, Sınır Tanımayan Gazeteciler 2022 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke ve bölge arasında 158. sırada yer aldı.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 8

Fedha’nın Twitter’da yayınlanan  13 saniyelik videosu gazeteciler de dahil olmak üzere sosyal medyada pek çok kişi tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu - 9

Yapay zekanın küresel çapta hızla yükselişi, sağlık hizmetleri gibi alanlarda fayda vaat etmesinin yanı sıra, dezenformasyon yayma potansiyeli ile gazetecilik etiğine yönelik tehdidine ilişkin korkuları da beraberinde getirdi.

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