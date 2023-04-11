Yapay zeka haberciliğe hızlı giriş yaptı: "Fedha" Kuveyt'te ekran yüzü oldu

"YAPAY ZEKA YENİ VE FARKLI İÇERİK SUNMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Bununla birlikte, Kuwait News 1961 yılında Körfez bölgesinin ilk İngilizce gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Her iki yayın organının genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, Fedha’nın yapay zekanın "yeni ve farklı içerik" sunma potansiyelinin temsili olduğunu söyledi.