Yapay zeka, kanserin ilerleyişini tespit etmede laboratuvardan 2 kat daha iyi sonuç verdi
İngiliz bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, yapay zekanın nadir bir kanser türü olan sarkomun ilerleyişini tespit etmede, laboratuvar incelemelerinden neredeyse iki kat daha iyi olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun binlerce kişiye umut olduğunu söyledi.
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zeka, nadir bir kanser türü olan sarkomun (yumuşak doku kanseri) agresifliğini derecelendirmede, kullanılan mevcut yöntemlerden iki kat daha iyi sonuç verdi.