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Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı

Adolf Hitler'in 1939'da II. Dünya Savaşı'nın başında yaptığı Reichstag konuşması yapay zekayla değiştirilerek internette yayınlandı. Kısa sürede viral haline gelen video klipler 15 milyondan fazla izlendi.

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 1

Avusturya doğumlu Alman diktatör Adolf Hitler'in 1939'da 2.Dünya savaşı sırasında yaptığı yahudi karşıtı konuşma yapay zeka ile ingilizceye çevrildi.

Dönüştürülen video X'te viral oldu ve kullanıcılar soykırımcı diktatörün “sesinin hiç de kötü olmadığını” iddia etti. 

DÜNYA HABERLERİ

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 2

Adolf Hitler'in 1939'da II. Dünya Savaşı'nın başında yaptığı Reichstag konuşması yapay zeka tarafından değiştirilerek internette yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.  

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 3

Almancadan İngilizceye çevrilen video klipte  Hitler, savaşın  "Avrupa'daki Yahudi ırkının yok edilmesine" yol açacağını söylüyor. 

Yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerin yer aldığı videolar X'te 15 milyondan fazla izlendi.

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 4

Ancak soykırımcı diktatörün yapay zeka tarafından üretilen İngilizce aracılığıyla “Yahudi ırkının yok edilmesi” çağrısında bulunduğu videolar, bir dizi olumlu yanıtla karşılandı.

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 5

Dom Lucre adlı X kullanıcısı tarafından yayınlanan video "Adolf Hitler'in yapay zeka tarafından tercüme edilen Reichstag Konuşması internette viral olmaya devam ediyor, işte diğer klip.

Bu yapay zeka çevirisi izleyicilere Hitler'in zihnine bir bakış sunuyor. Hitler bu konuşmasında antisemitizminin (yahudilere karşı duyulan nefret) nereden kaynaklandığını, hedeflerini ve Amerika hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir.

Bu konuşma tanımı gereği SON DERECE antisemitiktir, bu nedenle lütfen dinlemeden önce dikkatli olun" diye paylaştı.  

 Paylaşımın altına gelen bazı yorumlarsa şöyle: 

Herkesin onun burada söylediklerine yönelik olumsuz bakış açısını anladığımdan emin değilim.

 Ülkesini ilk sıraya koyan bir lidere benziyor?

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 6

 Bir başka kullanıcı "Bu ülkenin Hitler gibi bir lidere ihtiyacı olması kötü mü?" dedi. 

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 7

Omar adlı kullanıcı "Tarih bize yalan söyledi, o iyi bir amaç için savaştı" 

Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı - 8

Birkaç gün önce  ABD'nin tartışmalı eski başkanı Trump'ın, 2024 seçimleri için yürüttüğü kampanyada, Adolf Hitler'i övdüğü öne sürülmüştü. 

Trump'ın, "Hitler, bazı iyi şeyler yaptı. Ekonomiyi yeniden inşa etti" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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