Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı
Adolf Hitler'in 1939'da II. Dünya Savaşı'nın başında yaptığı Reichstag konuşması yapay zekayla değiştirilerek internette yayınlandı. Kısa sürede viral haline gelen video klipler 15 milyondan fazla izlendi.
Avusturya doğumlu Alman diktatör Adolf Hitler'in 1939'da 2.Dünya savaşı sırasında yaptığı yahudi karşıtı konuşma yapay zeka ile ingilizceye çevrildi.
Dönüştürülen video X'te viral oldu ve kullanıcılar soykırımcı diktatörün “sesinin hiç de kötü olmadığını” iddia etti.