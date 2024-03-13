Yapay zeka videosu gündem oldu: Sosyal medyada Hitler güzellemesi arttı

Dom Lucre adlı X kullanıcısı tarafından yayınlanan video "Adolf Hitler'in yapay zeka tarafından tercüme edilen Reichstag Konuşması internette viral olmaya devam ediyor, işte diğer klip.

Bu yapay zeka çevirisi izleyicilere Hitler'in zihnine bir bakış sunuyor. Hitler bu konuşmasında antisemitizminin (yahudilere karşı duyulan nefret) nereden kaynaklandığını, hedeflerini ve Amerika hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir.

Bu konuşma tanımı gereği SON DERECE antisemitiktir, bu nedenle lütfen dinlemeden önce dikkatli olun" diye paylaştı.

Paylaşımın altına gelen bazı yorumlarsa şöyle:

Herkesin onun burada söylediklerine yönelik olumsuz bakış açısını anladığımdan emin değilim.

Ülkesini ilk sıraya koyan bir lidere benziyor?