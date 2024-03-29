Yapışık ikizler evlendi! Çocuk sahibi olmak istiyorlar

Abby ve Brittany 1990'da doğduklarında ebeveynleri Patty ve Mike Hensel, bunun çok riskli olduğunu düşünerek ayırma ameliyatına karşı çıktılar.

O zamanlar doktorlar her ikisinin de ameliyattan sağ çıkma şansının çok az olduğunu söyledi.