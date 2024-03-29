Yapışık ikizler evlendi! Çocuk sahibi olmak istiyorlar
Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ABD'li bir gazi ile dünya evine girdi. İkizlerden 34 yaşındaki Abby'nin üç yıl önce yapılan düğününden görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan yapışık ikizler Minnesota'da hayatlarına devam ediyor.
ABBY ARTIK EVLİ
Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ilk kez 1996 yılında "The Oprah Winfrey Show"a katılarak büyük ilgi topladı.
Ancak kız kardeşler hayatlarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Abby artık evli.