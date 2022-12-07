Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak

ÖZEL TEDAVİLER UYGULAMA İMKANI SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.