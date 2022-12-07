Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak

Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi. Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanserli olmayan bu yapıların keşfinin, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını açıkladı.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 1

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 2

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan "glioblastom" sınıfından olduğu kaydedildi.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 3

3 KATEGORİDE TANIMLANDI

Araştırmacılar, "glioblastom" alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 4

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen “mikroçevre”de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 5

ÖZEL TEDAVİLER UYGULAMA İMKANI SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 6

Araştırma, “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 7
Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü keşfedildi: Yeni tedavilerin bulunmasını sağlayacak - 8

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