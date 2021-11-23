Yengeç, ıstakoz ve ahtapotların acıya duyarlı olduğu kanıtlandı: Canlıyken pişirilmeleri yasaklanacak

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 10:53
İngiltere’de hükümet tarafından yaptırılan bir çalışmada, ahtapotlar, yengeçler ve ıstakozların acı duyarlılığa sahip olduğu ortaya çıkarıldı. İngiliz hükümeti, bu canlıları yeni hayvan refahı yasaları uyarınca koruma altına alacağını duyurdu.
Buna göre, yenilen bu hayvanlar canlıyken pişirelemeyecek, kaynar suya ya da kızgın yağa atılamayacak.
London School of Economics'teki uzmanlar tarafından hazırlanan rapor, hayvanlarının duyarlılığına dair kanıtlar bulmak için 300 bilimsel çalışmayı inceledi ve kafadan bacaklıların (ahtapot, kalamar ve mürekkep balığı gibi) ve dekapodların (yengeç, ıstakoz ve kerevit gibi) acıya duyarlı ele alınması gerektiği sonucuna vardı.
Bununla birlikte omurgalı hayvanlar, halihazırda İngiltere’de tartışılmakta olan yeni hayvan refahı mevzuatında duyarlı olarak sınıflandırıldı.
Hayvan Refahı Bakanı Lord Zac Goldsmith konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayvan Refahı Duyarlılığı Yasası, yeni yasalar geliştirilirken hayvan haklarının doğru bir şekilde göz önünde bulundurulması adına çok önemli bir güvence sağlıyor. Bilim, artık dekapodların ve kafadan bacaklıların acı hissedebildiğini ve bu nedenle bu hayati yasanın kapsamına girmelerinin doğru olduğunu gösteriyor” dedi.
Diğer taraftan henüz yasalaşmayan hayvan hakları tasarısı uyarınca, hükümet kararlarının duyarlı hayvanların refahını ne kadar iyi dikkate aldığına dair raporlar yayınlayacak bir Hayvan Duyarlılık Komitesi kuracak.
London School of Economics’teki bilim insanları tarafından hazırlanan çalışmada, hayvanlar acı duyarlılığını ölçmek için; öğrenme yeteneği, ağrı reseptörlerine sahip olma, ağrı reseptörleri ve belirli beyin bölgeleri arasındaki bağlantılar, anesteziklere veya analjeziklere tepki de dahil olmak üzere sekiz farklı yol kullandı.
Ardından, ahtapotlarda "çok güçlü" ve çoğu yengeçte "güçlü" duyarlılık işaretleri bulundu.