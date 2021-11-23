Yengeç, ıstakoz ve ahtapotların acıya duyarlı olduğu kanıtlandı: Canlıyken pişirilmeleri yasaklanacak

Hayvan Refahı Bakanı Lord Zac Goldsmith konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayvan Refahı Duyarlılığı Yasası, yeni yasalar geliştirilirken hayvan haklarının doğru bir şekilde göz önünde bulundurulması adına çok önemli bir güvence sağlıyor. Bilim, artık dekapodların ve kafadan bacaklıların acı hissedebildiğini ve bu nedenle bu hayati yasanın kapsamına girmelerinin doğru olduğunu gösteriyor” dedi.