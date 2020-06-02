Yeni Zelanda'da bir tane pozitif vaka kaldı

Yeni Zelanda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlayan ülkelerin başında geliyor. Yeni Zelanda'da şu anda sadece bir tane pozitif corona virüs vakası bulunuyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern sosyal mesafe ve toplanma dahil yasakları kaldıracaklarını söyledi. Hindistan'da ise vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

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ntv.com.tr 02.06.2020 - 10:49

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede başarıya ulaştıklarını söyledi. Başbakan Ardern 8 Haziran'daki kabine toplantısında, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplantı dahil tüm yasakları kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Ülke içinde şu anda sadece bir tane pozitif corona virüs vakası kaldığını belirten Başbakan Ardern, deniz aşırı corona virüs vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Corona virüs salgınıyla en erken mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bunda başarılı olduk ve normal hayata dönen ilk ülkelerden olduk. Son 11 günde ülkemizde yeni corona virüs vakasına rastlamadık. Sadece bir tane pozitif vakamız bulunuyor" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern deniz aşı vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda 7 haftalık karantinayı 14 Mayıs'ta bitirmişti. Ancak sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplanma yasakları devam etmişti.

Yeni Zelanda 'da 1504 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 8 BİN 171 VAKA Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 171 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görüldü. Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 171 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 198 bin 706'ya ulaştığı belirtildi.



Açıklamada salgın dolayısıyla son bir günde 204 kişinin hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 598'e çıktığı kaydedildi. Hindistan’da 5 gündür Covid-19 vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor.



Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 70 bin 13'e çıktı. Maharaştra'yı 23 bin 495 vaka ile Tamil Nadu, 20 bin 834 ile Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesi ve 17 bin 200 ile Gucerat izledi.

TAYLAND'DA BİR HAFTA SONRA İLK ÖLÜM Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Covid-19 vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği belirtildi.

Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Tayland'da en son 25 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü. Tayland hükümeti, Covid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.

ÇİN'DE BİR DOKTOR COVID-19'DAN YAŞAMINI YİTİRDİ Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde bir doktorun Covid-19'dan öldüğü açıklandı. Devlete ait "The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Covid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Covid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek. Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Covid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.

KANADA'DA ÖLENLERİN SAYISI 7 BİN 380'E ULAŞTI Kanada’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 244 artarak 7 bin 380'e yükseldi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2 gün önce 7 bin 136 olan Covid-19 kaynaklı ölümler, 244 artarak 7 bin 380'e çıktı.

Bakanlık, Kanada’daki Covid-19 vaka sayısının da son 48 saatte 2 bin 275 artarak 92 bin 465'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 691 bin 297 kişiye Covid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının 49 bin 476 olduğunu açıkladı.

ENDONEZYA'DA COVID-19 NEDENİYLE HACCA GİDİLMEYECEK Dünya nın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da, bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hacca gidilmemesi kararı alındı. Din İşleri Bakanı Fahrul Razı, yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanların bu yılki hac ibadetlerini, Suudi Arabistan ve Endonezya dahil tüm dünyada Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bölge ve kentlerdeki vaka yoğunluğuna göre, ibadethane, okul ve iş yerleri için uygulanan kısıtlamaların tedbirler alınarak kademeli kaldırılacağını açıkladı. Endonezya’da bugüne kadar 26 bin 940 kişi Covid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı bin 641'e ulaştı, 7 bin 637 kişi iyileşti.