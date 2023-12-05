Yok oluştan dönüş: Bilim nesli tükenen hayvanları vahşi doğaya geri getiriyor

AVRASYA VAŞAĞI

Orta Avrupa'da 1800'lerden bu yana nesli tükenen Avrasya vaşağı, 1970'lerde başlayan yeniden yerleştirme programı sayesinde aralarında İsviçre, Fransa, İtalya, Avusturya ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkeye geri döndü.

Ancak bu popülasyonların parçalanması hala bir engel teşkil ediyor ve korumacılar artık kıta boyunca dağılmış hayvanları birbirine bağlamanın yollarını araştırıyor.