Yok oluştan dönüş: Bilim nesli tükenen hayvanları vahşi doğaya geri getiriyor
ABD merkezli biyoteknoloji ve genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences, nesli tükenen pek çok türün habitatlarına döndürülmesi için bilimsel çalışmalara başladı. Çalışma nesli tükenen hayvanların yanında tükenme tehlikesi altında olan bazı türleri de kapsıyor.
300 YILLIK YOK OLUŞ
Biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences ve Mauritius Yaban Hayatı Vakfı, nesli tükenen hayvanların doğaya döndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
300 yılı aşkın süredir nesli tükenen dodo, bu cesur plan sayesinde Mauritius'a geri dönebilecek.
Çalışma amacına ulaşırsa, dodo bir zamanlar vahşi doğada nesli tükenen ancak başarıyla doğaya geri dönen türlerden biri olacak.