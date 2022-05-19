Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesine geri dönüyor

Herhangi bir görevi kötüye kullanmadığını reddetti ve savcıların kendisiyle görüşmesi gerekirse müsait olduğu konusunda ısrar etti. Ancak o yılın Ağustos ayında, o zamandan beri yaşamakta olduğu BAE'ye gitti.

Öte yandan, eski kralın geri dönüşü, koalisyon hükümetinin bir parçası olan aşırı sol Podemos partisi tarafından eleştirildi.