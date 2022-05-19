Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesine geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 19.05.2022 - 11:35
İspanya Kraliyet Sarayı, İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık iki yıl sürgünde kaldıktan sonra bu hafta ülkeye döneceğini doğruladı.
84 yaşındaki Carlos, yolsuzluk iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantısından dolayı İspanya'dan ayrıldı. Ancak, zanlıya yönelik üç soruşturma Mart ayında düşürüldü. Eski kralın gelecek Perşembe günü İspanya'ya döneceği belirtildi.
Carlos’un İspanya'nın kuzeybatısındaki Sanxenxo'da ailesiyle vakit geçirmeyi planladığı ve aynı zamanda başkent Madrid'de oğlu Kral 6. Felipe'yi göreceği açıklandı.
Bununla birlikte Carlos’un dönüşü, Mart ayında oğluna, ülkenin başsavcılığının kendisine yönelik soruşturmaları rafa kaldırmasının ardından İspanya'ya "zamanında" bir dönüş yapmak istediğini söylediği bir mektup göndermesinden sonra geldi.
Mektup, Mart ayında yayınlandığında, İspanyol hükümeti Carlos'un İspanyol kamuoyuna ekonomik meseleleri için bir açıklama borçlu olduğunu söyledi.
Carlos, 40 yıla yakın iktidarın ardından 2014'te tahttan çekilerek yetkiyi oğlu Felipe'ye devretmişti.Tahttan vazgeçme kararı, kızının eşini de içeren bir yolsuzluk soruşturması ve hükümdarın İspanya'nın mali krizi sırasında yaptığı tartışmalı bir fil avı gezisinin ardından geldi.
Haziran 2020'de İspanya Yüksek Mahkemesi, Carlos'un Suudi Arabistan'daki bir yüksek hızlı demiryolu sözleşmesine dahil olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Herhangi bir görevi kötüye kullanmadığını reddetti ve savcıların kendisiyle görüşmesi gerekirse müsait olduğu konusunda ısrar etti. Ancak o yılın Ağustos ayında, o zamandan beri yaşamakta olduğu BAE'ye gitti.
Öte yandan, eski kralın geri dönüşü, koalisyon hükümetinin bir parçası olan aşırı sol Podemos partisi tarafından eleştirildi.