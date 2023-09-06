Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp

Yunanistan'da etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi. Olaylarda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sel sularına kapılarak kayboldu Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, maddi hasara neden oldu. Bulgaristan'ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ise 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 1

Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 2

Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 3

"MECBUR KALMADIKÇA DIŞIRI ÇIKMAYIN"

Bölgede selden kaynaklı onlarca ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Sivil koruma birimleri, cep telefonlarına ilettiği mesajda, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 4

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 5

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias geçen hafta meteoroloji dairesinin uyarıları doğrultusunda bütün belediyelerin sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istemişti.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 6

Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde de sel tehlikesi ihtimaline karşı tedbirlerin arttırılmasını talep etmişti.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 7
Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 8

BULGARİSTAN'DAKİ SELLERDE DURUM

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Başbakan Nikolay Denkov, ülkenin Karadeniz sahilindeki Tsarevo kasabasında sellerin can kaybına yol açtığını açıkladı.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 9

Denkov, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini belirterek, tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölgede denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 10

Seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Denkov, 2 kadın ve 1 erkeğin de kaybolduğunu bildirdi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 11

Başbakan Denkov, son 24 saatte yağış miktarının aylık ortalamanın 3-4 katına çıktığını ifade etti. Bulgaristan polisi, acil durum hattı 112'ye, seller nedeniyle zor durumda kalanlara ilişkin çok sayıda ihbarın geldiğini belirtti.

Selde kaybolan 3 kişi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 12

100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, afet görev gücü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, selden etkilenen 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 13

Belediye sınırları içindeki 2 barajın da taştığını bildiren Lapchev, bu barajların duvarlarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirtti.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 14

Sel felaketinin ardından yerel itfaiye ekiplerinin çalışmalarına katılmak üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 15

Sahil beldesi Arapya'nın bazı bölgelerinde, sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirildi.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 16

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları "sarı kodla" uyardı. Burgas'ta ise şiddetli fırtına için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.

Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 17
Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 18
Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp - 19
DAHA FAZLA GÖSTER