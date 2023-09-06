Yunanistan ve Bulgaristan'da seller can aldı: Toplam 3 ölü, 4 kayıp
Yunanistan'da etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi. Olaylarda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sel sularına kapılarak kayboldu Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, maddi hasara neden oldu. Bulgaristan'ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ise 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.