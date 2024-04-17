Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi

Demiryolu işçileri, denizciler ve toplu taşıma şoförleri tarafından düzenlenen ve çeşitli sendikalar tarafından desteklenen grev, daha yüksek ücretler, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerine daha fazla fon sağlanmasını talep ediyor.