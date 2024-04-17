Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası ülke genelinde işçileri 24 saat sürmesi planlanan greve çağırdı. Bugün başlayan grev deniz ve kara ulaşımını felç etti. Atina'nın merkezinde toplanan insanlar işçi hakları için protesto gösterisi düzenledi. Ulaşım sektöründen sağlık sektörüne kadar ülkenin temel altyapı sistemini temsil eden ciddi bir kesiminin greve gitmesi ülke genelinde hizmetleri aksatıyor.

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 1

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası tarafından düzenlenen grev başkent Atina ve çevre şehirlerdeki toplu taşıma hizmetlerini durdurdu.

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Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 2

Yunanistan Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) grevleri, on yıldan uzun bir süre önce yaşanan ciddi mali kriz sırasında iptal edilen işçi haklarının geri getirilmesi için baskı yapmak amacıyla düzenlendi.

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 3

Yüzlerce protestocu bugün yapılması planlanan gösteriye katılmak üzere Atina'nın merkezinde toplandı.

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 4

Demiryolu işçileri, denizciler ve toplu taşıma şoförleri tarafından düzenlenen ve çeşitli sendikalar tarafından desteklenen grev, daha yüksek ücretler, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerine daha fazla fon sağlanmasını talep ediyor.

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 5

Ayrıca 24 saatlik grev, devlet tarafından işletilen bazı hastanelerin acil durum seviyesinde çalışmasına neden oldu.

Kamu hastanesi doktorları da sağlık hizmetlerine ek fon sağlanması yönünde çağrıda bulunuyor. 

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 6

Yunanistan, bir dizi uluslararası kurtarma paketi ve 2010-2018 krizi sırasında yaşanan şiddetli durgunluğun ardından güçlü ekonomik büyümeye ve yatırım yapılabilir devlet tahvili notuna geri döndü.

Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi - 7

Ancak sendikalar, kurtarma paketi döneminde geçici bir önlem olarak kaldırılan birçok işçi hakkının iade edilmediğini savunuyor.

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