Yunanistan'da 24 saat sürecek grev hayatı durma noktasına getirdi
Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası ülke genelinde işçileri 24 saat sürmesi planlanan greve çağırdı. Bugün başlayan grev deniz ve kara ulaşımını felç etti. Atina'nın merkezinde toplanan insanlar işçi hakları için protesto gösterisi düzenledi. Ulaşım sektöründen sağlık sektörüne kadar ülkenin temel altyapı sistemini temsil eden ciddi bir kesiminin greve gitmesi ülke genelinde hizmetleri aksatıyor.
Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası tarafından düzenlenen grev başkent Atina ve çevre şehirlerdeki toplu taşıma hizmetlerini durdurdu.