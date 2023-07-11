Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?)
Yunanistan'da, 250 bin euronun (yaklaşık 7,1 milyon lira) üzerindeki gayrimenkul yatırımına karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlayan "Altın Vize" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Ülkede bu kapsamda, yılın ilk beş ayında 1 milyar euroluk (yaklaşık 29 milyar lira) gayrimenkul satışı yapıldı.
Yunanistan'da "Altın Vize" uygulaması sayesinde yılın ilk beş ayında 1 milyar euroluk gayrimenkul satışı yapıldı.