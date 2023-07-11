Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?)

Yunanistan'da, 250 bin euronun (yaklaşık 7,1 milyon lira) üzerindeki gayrimenkul yatırımına karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlayan "Altın Vize" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Ülkede bu kapsamda, yılın ilk beş ayında 1 milyar euroluk (yaklaşık 29 milyar lira) gayrimenkul satışı yapıldı.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 1

Yunanistan'da "Altın Vize" uygulaması sayesinde yılın ilk beş ayında 1 milyar euroluk gayrimenkul satışı yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 2

Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 361 milyon euro olduğu belirtildi.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 3

Ülkede 2013 yılında başlayan uygulama için 2023 yılının ilk beş ayında, 3 bin 900 yeni başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 4

BAŞVURULARIN ONAY SÜRESİ UZATILDI

Uygulamaya yoğun ilgi nedeniyle başvuruların onay süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 5

Ayrıca Portekiz’deki aynı uygulamanın kaldırılması sebebiyle Yunanistan'daki "Altın Vize" uygulamasına karşı ilginin daha fazla arttığı değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 6

5 YILLIK OTURMA İZNİ

Altın Vize uygulaması, Yunanistan’da 250 bin euroluk (yaklaşık 7,1 milyon lira) gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıllık oturma izni verilmesini içeriyor.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 7

YUNANİSTAN ALTIN VİZESİ

Yunanistan Atın Vizesi'ne sahip olmak için ükede en az 250 bin euroluk bir gayrimenkul satın almak ve Schengen vizesi başvuru şartlarını taşımak gerekiyor.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 8

Altın Vize, 5 yıllık oturum izninin yanı sıra sahiplerine Schengen bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı, Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı tanıyor.

Yunanistan'da altın vize uygulaması: 1 milyar euroluk gayrimenkul satıldı (Altın Vize şartları nelerdir?) - 9
DAHA FAZLA GÖSTER