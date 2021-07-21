Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin zorunlu aşı programını protesto için toplanan grupla polis arasında çatışma çıktı.

Reuters - Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 22:24

Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 1
Yunanistan’da hükümetin, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 2
Başkent Atina’da şehir merkezindeki Sintagma Meydanında toplanan yüzlerce kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 3
Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilerin kendilerini uyaran emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 4
Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 5
Grupların birbirilerine taş ve sopalarla saldırdığı olayda bir kişi yaralanırken, polisin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 6
Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik’te de aşı karşıtları protesto eylemi düzenledi.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 7
Selanik Limanı’ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 8
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 9
Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan Kovid-19 aşı sertifikasının Yunanistan’da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.
Yunanistan’da aşı karşıtları polisle çatıştı - 10

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