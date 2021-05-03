Yunanistan’da normalleşme adımı: Kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Yeni normalde yasaklananlar arasında müzik de var. müşterilerin birbirlerine yaklaşarak, yüksek sesle konuşmasına ve virüsün sosyal mesafeyi aşarak yayılmasına neden olacağı gerekçesi ile işletmelerde müzik de yasak olacak.

Tüm kısıtlamalara rağmen, halkın tekrar açık havada masalarda oturmaktan memnun olduğu görüldü.