Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 1

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 2

Eylemciler, başkent Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 3

Eksarhia'da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 4

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 5

DUR İHTARINA UYMADI

Bu sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 6

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu.

Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 7
Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 8
Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 9
Yunanistan'da sokaklar karıştı:16 yaşındaki gence polis kurşunu - 10

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