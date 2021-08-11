Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı

Son 30 yılın en sıcak günleri ile savaşan Yunanistan’da etkili olan yangınların ortaya çıkardığı tahribat açıklandı. 29 Temmuz'dan bu yana ülkede 93 bin 700 hektardan fazla alan yanarken en fazla Evia Adası etkilendi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre, Evia adasında 49 bin 700 hektar alan yanarken, yangınlarda üç kişi hayatını kaybetti. Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, termometrelerin birçok yerde 40 santigrat dereceyi aştığını ve birkaç gün içinde ülkede 586 yangın çıktığını söyledi.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 14:44

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 1

Yunanistan’da on gündür devam eden yangınların yarattığı tahribat ortaya çıktı.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 2

Üç kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 93 bin 700 hektardan fazla alan yanarken, yangından en fazla Evia Adası’nın etkilendiği bildirildi.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 3

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre, sekiz gün süren yangınlarda, Yunanistan'ın Evia adasında 49 bin 700 hektar alan yanarak kül oldu.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 4

Adadaki yaklaşık 3 bin kişi gemiler ve tekneler yardımıyla tahliye edilirken Avrupa Birliği'nin Dünya'nın durumunu inceleyen programı Copernicus, Evia Adası’nın uydu görüntülerini paylaştı.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 5

Atina'nın yaklaşık 200 kilometre doğusunda yer alan adadaki dağlık ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların verdiği zarar görüntülendi.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 6

Akdeniz ülkesi, Ağustos ayının başından bu yana son otuz yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 7

2008 ile 2020 arasındaki aynı dönemde ortalama 2 bin 300 hektardan daha az alan yandığı bildirilen Yunanistan’da Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, termometrenin birçok yerde 40 santigrat dereceyi büyük ölçüde aştığını ve birkaç gün içinde ülkede 586 yangın çıktığını söyledi.

Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 8
Geçtiğimiz gün de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, benzeri görülmemiş ölçekte afetlerin vurduğu bölgelerde acil yardım ve yeniden yapılanma için 500 milyon euro yardım yapılacağını duyurdu.
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 9
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 10
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 11
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 12
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 13
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 14
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 15
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 16
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 17
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 18
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 19
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 20
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 21
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 22
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 23
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 24
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 25
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 26
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 27
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 28
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 29
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 30
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 31
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 32
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 33
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 34
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 35
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 36
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 37
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 38
Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı - 39

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