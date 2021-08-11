Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı

2008 ile 2020 arasındaki aynı dönemde ortalama 2 bin 300 hektardan daha az alan yandığı bildirilen Yunanistan’da Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, termometrenin birçok yerde 40 santigrat dereceyi büyük ölçüde aştığını ve birkaç gün içinde ülkede 586 yangın çıktığını söyledi.