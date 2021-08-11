Yunanistan’da yangın felaketinin boyutları ortaya çıktı: 586 yangında 3 kişi öldü, 93 bin 700 hektardan fazla alan yandı

ntv.com.tr 11.08.2021 - 14:44
Yunanistan’da on gündür devam eden yangınların yarattığı tahribat ortaya çıktı.
Üç kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 93 bin 700 hektardan fazla alan yanarken, yangından en fazla Evia Adası’nın etkilendiği bildirildi.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre, sekiz gün süren yangınlarda, Yunanistan'ın Evia adasında 49 bin 700 hektar alan yanarak kül oldu.
Adadaki yaklaşık 3 bin kişi gemiler ve tekneler yardımıyla tahliye edilirken Avrupa Birliği'nin Dünya'nın durumunu inceleyen programı Copernicus, Evia Adası’nın uydu görüntülerini paylaştı.
Atina'nın yaklaşık 200 kilometre doğusunda yer alan adadaki dağlık ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların verdiği zarar görüntülendi.
Akdeniz ülkesi, Ağustos ayının başından bu yana son otuz yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
2008 ile 2020 arasındaki aynı dönemde ortalama 2 bin 300 hektardan daha az alan yandığı bildirilen Yunanistan’da Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, termometrenin birçok yerde 40 santigrat dereceyi büyük ölçüde aştığını ve birkaç gün içinde ülkede 586 yangın çıktığını söyledi.