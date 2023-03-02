Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 57'ye ulaştı. 6'sı ağır 48 yaralının tedavisi sürerken, 56 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Kazanın ardından tutuklanan Larissa istasyon şefi, "ihmal sonucu öldürme ve yaralama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 1

Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği, 48 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 2

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 3

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 4

TUTUKLANAN İSTASYON ŞEFİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." dedi.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 5

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği iddiası yer aldı.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 6

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 7

Başkent Atina'da, tren kazasını protesto eden binlerce gösterici, Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelerek parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

"Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, suçluların bulunmasını talep etti.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 8

Başkentte dün düzenlenen gösteride, kazanın ihmal nedeniyle yaşandığını söyleyen protestocular ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 9
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 10
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 11
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 12
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 13
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 14
Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi - 15

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