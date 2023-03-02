Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi

TUTUKLANAN İSTASYON ŞEFİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." dedi.



ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.